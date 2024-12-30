form_archived

2025 Hometown Favorite Vote

#1 BOYLE COUNTY Maya Smith item
#1 BOYLE COUNTY Maya Smith
$1
#2 MORGAN COUNTY Ashten Obert item
#2 MORGAN COUNTY Ashten Obert
$1
#3 LOUISVILLE Melis Ozyurekoglu item
#3 LOUISVILLE Melis Ozyurekoglu
$1
#4 ROWAN COUNTY Mia Carver item
#4 ROWAN COUNTY Mia Carver
$1
#5 HENDERSON COUNTY Allina Decker item
#5 HENDERSON COUNTY Allina Decker
$1
#6 FRANKFORT Presley Fell item
#6 FRANKFORT Presley Fell
$1
#7 TAYLOR COUNTY Tristan Parish item
#7 TAYLOR COUNTY Tristan Parish
$1
#8 PULASKI COUNTY Whitney King item
#8 PULASKI COUNTY Whitney King
$1
#9 MONTGOMERY COUNTY Emma Lynn Combs item
#9 MONTGOMERY COUNTY Emma Lynn Combs
$1
#10 SHELBY COUNTY Geena Shepard item
#10 SHELBY COUNTY Geena Shepard
$1
#11 UNION COUNTY Lauren Lovell item
#11 UNION COUNTY Lauren Lovell
$1
#12 CASEY COUNTY Jasmin Hernandez item
#12 CASEY COUNTY Jasmin Hernandez
$1
#13 HOPKINS COUNTY Nataleigh Morck item
#13 HOPKINS COUNTY Nataleigh Morck
$1
#14 WOODFORD COUNTY Lyndie Dayley item
#14 WOODFORD COUNTY Lyndie Dayley
$1
#15 BULLITT COUNTY Kasey Clark item
#15 BULLITT COUNTY Kasey Clark
$1
#17 WARREN COUNTY Lucy Castelli item
#17 WARREN COUNTY Lucy Castelli
$1
#18 LINCOLN COUNTY Alayna Bodner item
#18 LINCOLN COUNTY Alayna Bodner
$1
#19 MARION COUNTY India Young item
#19 MARION COUNTY India Young
$1
#20 SIMPSON COUNTY Morgan Hunter item
#20 SIMPSON COUNTY Morgan Hunter
$1
#21 GREEN COUNTY Rachel Henderson item
#21 GREEN COUNTY Rachel Henderson
$1
#22 JESSAMINE COUNTY Malorie Goldy item
#22 JESSAMINE COUNTY Malorie Goldy
$1
#23 CHRISTIAN COUNTY Zoey Horst item
#23 CHRISTIAN COUNTY Zoey Horst
$1
#24 RUSSELL COUNTY Emmy Pratt item
#24 RUSSELL COUNTY Emmy Pratt
$1
#25 ANDERSON COUNTY Maddison Gootee item
#25 ANDERSON COUNTY Maddison Gootee
$1
#26 FAYETTE COUNTY Beibei Sheng item
#26 FAYETTE COUNTY Beibei Sheng
$1
#27 WEBSTER COUNTY Brooke Burton item
#27 WEBSTER COUNTY Brooke Burton
$1
#28 CLARK COUNTY Caroline Harper item
#28 CLARK COUNTY Caroline Harper
$1
#29 WASHINGTON COUNTY Maddie Spalding item
#29 WASHINGTON COUNTY Maddie Spalding
$1

common:zeffyTipDisclaimerTicketing