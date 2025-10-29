2025 IAM Cancer Awareness Slient Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
4 Tickets to the Works Museum Expires 5/31/2026.
Starting bid
Three tickets to Bakken Museum. Valid until May, 2026
Starting bid
Bell Museum Tickets, valid until May 2026
Starting bid
Two Tickets to the Science Museum, valid until June 2026
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
(Up to 4 participants) Valid until Nov 30, 2025
Starting bid
90-Minute Cricket Birthday Experience (Up to 12 participants)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!