India Association Of Minnesota

Hosted by

India Association Of Minnesota

About this event

2025 IAM Cancer Awareness Slient Auction

Pick-up location

1001 MN-7, Hopkins, MN 55305, USA

Works Museum - 4 Tickets item
Works Museum - 4 Tickets
$25

Starting bid

4 Tickets to the Works Museum Expires 5/31/2026.

Bakken Museum - 3 Tickets item
Bakken Museum - 3 Tickets
$20

Starting bid

Three tickets to Bakken Museum. Valid until May, 2026

Bell Museum - 2 Tickets item
Bell Museum - 2 Tickets
$20

Starting bid

Bell Museum Tickets, valid until May 2026

Science Museum - 2 Tickets item
Science Museum - 2 Tickets
$35

Starting bid

Two Tickets to the Science Museum, valid until June 2026

Target Gift Card - $50 Value item
Target Gift Card - $50 Value
$25

Starting bid

Chipotle - Two Entrée, Chips and Queso item
Chipotle - Two Entrée, Chips and Queso
$20

Starting bid

Naf Naf Grill - 2 Entree item
Naf Naf Grill - 2 Entree
$20

Starting bid

Naf Naf Grill - 2 Entree item
Naf Naf Grill - 2 Entree
$20

Starting bid

CrossBat Arena: 1-Hour Cricket Lane with Bow item
CrossBat Arena: 1-Hour Cricket Lane with Bow
$30

Starting bid

(Up to 4 participants) Valid until Nov 30, 2025

CrossBat: 90 min. Birthday Party Rental item
CrossBat: 90 min. Birthday Party Rental
$40

Starting bid

90-Minute Cricket Birthday Experience (Up to 12 participants)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!