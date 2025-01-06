Friends Of India Association Cedar Rapids
eventClosed
2025 India Republic Day Celebration
1500 Blairs Ferry Rd
Hiawatha, IA 52233, USA
Silver Basic per Family
$15
Family of 2 Adults & 2 Children
Family of 2 Adults & 2 Children
seeMoreDetailsMobile
closed
Silver Basic Individual
$8
closed
Bronze Life member Family
$15
Family of 2 Adults & 2 Children
Family of 2 Adults & 2 Children
seeMoreDetailsMobile
closed
Non Member (>10 years) per person
$12
closed
Non Members ( 4 to 10 years) per person
$7
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout