Flashes Aquatics Inc
2025 Indiana Swimming Age Group Long Course Championships
901 W New York St
Indianapolis, IN 46202, USA
ALL SESSION PASS--General Admission
$40
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
Single Session Thursday Pass
$12
Grants entry to the event with access to one session only with standard amenities and activities on Thursday, July 24th.
Friday All Session
$15
Grants entry to the event with access to all sessions with standard amenities and activities on Friday, July 25th.
Friday Single Session
$12
Grants entry to the event with access to one session only with standard amenities and activities on Friday, July 25th.
Saturday All Session
$15
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities on Saturday, July 26th.
Saturday Single Session
$12
Grants entry to the event with access to one session only with standard amenities and activities on Saturday, July 26th.
Sunday All Session
$15
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities to all sessions on Sunday, July 27th.
Sunday Single Session
$12
Grants entry to the event with access to one session only with standard amenities and activities on Sunday, July 27th.
12&Under: Free--NO Ticket Required
free
Children 12 & Under do not need tickets to this event. Admission is free, and no ticket is required.
