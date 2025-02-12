Hindu Center of Charlotte
2025 International Women's Day
7400 City View Dr
Charlotte, NC 28212, USA
Couple Admission (Husband & Wife)
$25
Couple (Husband & Wife). Admission includes dinner.
Couple (Husband & Wife). Admission includes dinner.
seeMoreDetailsMobile
add
VIP Admission
$50
Includes Dinner and Reserved seating
Includes Dinner and Reserved seating
seeMoreDetailsMobile
add
Single Women
$10
Single Women. Admission includes dinner.
Single Women. Admission includes dinner.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout