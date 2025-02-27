INSPIRA 2025 - IPTI_US: Brunch, Bingo & Talk

Dá direito a participar do evento com 1 cartela do bingo.
Cartela de Bingo Extra
$30
Vale uma cartela de bingo extra.
Teremos 3 rodadas com os seguintes prêmios:
1a rodada: Bolsa Chez la Mer e Enfeite de mesa da Ritzy Casa;
2a rodada: Arranjo de flores GPK e 1 lindo quadro da artista Olivia Lambiase;
3a rodada: Gift basket da Dani Chuahy e Bolsa de praia (bolsa, canga com estampa dos meninos do projeto Arte Naturalista, boné e óculos Kopajos).
Rifa
$20
Vale 1 número para concorrer na rifa.
Prêmios que serão sorteados:
1) Livro de mesa "Art from the Dean Collection of Swizz Beatz and Alicia Keys"
2) Mesa Posta da Sucasa para até 8 pessoas.
