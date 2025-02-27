INSPIRA 2025 - IPTI_US: Brunch, Bingo & Talk

301 Caribbean Rd

Key Biscayne, FL 33149, USA

Ticket: Brunch, Talk e 1 cartela de bingo
$100
Dá direito a participar do evento com 1 cartela do bingo.
Cartela de Bingo Extra
$30
Vale uma cartela de bingo extra. Teremos 3 rodadas com os seguintes prêmios: 1a rodada: Bolsa Chez la Mer e Enfeite de mesa da Ritzy Casa; 2a rodada: Arranjo de flores GPK e 1 lindo quadro da artista Olivia Lambiase; 3a rodada: Gift basket da Dani Chuahy e Bolsa de praia (bolsa, canga com estampa dos meninos do projeto Arte Naturalista, boné e óculos Kopajos).
Rifa
$20
Vale 1 número para concorrer na rifa. Prêmios que serão sorteados: 1) Livro de mesa "Art from the Dean Collection of Swizz Beatz and Alicia Keys" 2) Mesa Posta da Sucasa para até 8 pessoas.
