2025 Kanab Film Fest

The ultimate Kanab Film Fest Experience with all the perks and parties.
Ticket Includes: VIP Exclusive Swag + Reserved Theater Seating + Kickoff Party + Moqui Cave Screening + Wrap Party + Sunday Brunch + All Catered Meals + Unlimited Concessions + Masterclasses + All Special Events & Activities
The ultimate Kanab Film Fest Experience with all the perks and parties.
Ticket Includes: VIP Exclusive Swag + Reserved Theater Seating + Kickoff Party + Moqui Cave Screening + Wrap Party + Sunday Brunch + All Catered Meals + Unlimited Concessions + Masterclasses + All Special Events & Activities
3 Day Pass
$175
Ticket Includes:
3-Day Swag + Kickoff Party + All Catered Meals + Unlimited Concessions + Masterclasses + All Special Events & Activities
Ticket Includes:
3-Day Swag + Kickoff Party + All Catered Meals + Unlimited Concessions + Masterclasses + All Special Events & Activities
Thursday Film Block
$35
THURSDAY SINGLE DAY ticket includes:
Thursday Film Block + unlimited concessions
This ticket does not include meals, special events, or off-site activities. This ticket is less expensive because it includes just one film block on opening night.
THURSDAY SINGLE DAY ticket includes:
Thursday Film Block + unlimited concessions
This ticket does not include meals, special events, or off-site activities. This ticket is less expensive because it includes just one film block on opening night.
Friday Single Day
$50
FRIDAY SINGLE DAY ticket includes:
Friday Film Blocks + unlimited concessions
This ticket does not include meals, special events, or off-site activities.
FRIDAY SINGLE DAY ticket includes:
Friday Film Blocks + unlimited concessions
This ticket does not include meals, special events, or off-site activities.
Saturday Single Day
$50
SATURDAY SINGLE DAY ticket includes:
Saturday Film Blocks + unlimited concessions
Award Show attendance
This ticket does not include meals, special events, off-site activities.
SATURDAY SINGLE DAY ticket includes:
Saturday Film Blocks + unlimited concessions
Award Show attendance
This ticket does not include meals, special events, off-site activities.
Add a donation for Roth Ventures
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!