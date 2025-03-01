2025 Lake Arbor Jazz Festival Events -Vendor Marketplace
FRIDAY DAY FESTIVAL -FOOD TRUCKS ONLY
$575
FOOD TRUCKS ONLY!
Event #1 - FRIDAY DAY FESTIVAL (12-4pm)
Date: Friday, July 18, 2025
Location: Spirit Park National Harbor, Oxon Hill, MD
Number of vendors: Five (5) FOOD TRUCKS ONLY (10x30)
COST - $575.00
FRIDAY SUMMER WHITE AFFAIR - MERCHANDISE VENDORS ONLY
$200
MERCHANDISE VENDORS ONLY!
Event #2 - SUMMER WHITE AFFAIR & CONCERT (6-11pm)
Date: Friday, July 18, 2025
Location: MGM National Harbor Hotel & Casino, Oxon Hill, MD
Number of vendors: Ten (10) MERCHANDISE VENDORS ONLY (10x20)
COST - $200.00
SATURDAY DAY FESTIVAL - FOOD TRUCKS ONLY
$575
FOOD TRUCKS ONLY!
Event #3 - SATURDAY DAY FESTIVAL (12-4pm)
Date: Saturday, July 19, 2025
Location: Spirit Park National Harbor, Oxon Hill, MD
Number of vendors: Five (5) FOOD TRUCKS ONLY (10x30)
COST - $575.00
SATURDAY DAY FESTIVAL - MERCHANDISE VENDORS ONLY
$200
MERCHANDISE VENDORS ONLY!
Event #3a - SATURDAY DAY FESTIVAL (12-4pm)
Date: Saturday, July 19, 2025
Location: Spirit Park National Harbor, Oxon Hill, MD
Number of vendors: Eight (8) MERCHANDISE VENDORS ONLY (10x20)
COST - $200.00
SATURDAY EVENING CONCERT - MERCHANDISE VENDORS ONLY
$200
MERCHANDISE VENDORS ONLY!
Event #4 - FESTIVAL CONCERT (6-11pm)
Date: Saturday, July 19, 2025
Location: MGM National Harbor Hotel & Casino, Oxon Hill, MD
Number of vendors: Ten (10) MERCHANDISE VENDORS ONLY (10x20)
COST - $200.00
SUNDAY JAZZ BRUNCH - MERCHANDISE VENDORS ONLY
$200
MERCHANDISE VENDORS ONLY!
Event #5 - SUNDAY JAZZ BRUNCH (11-3pm)
Date: Sunday, July 20, 2025
Location: MGM National Harbor Hotel & Casino, Oxon Hill, MD
Number of vendors: Ten (10) MERCHANDISE VENDORS ONLY (10x20)
COST - $200.00
