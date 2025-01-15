2025 Lancer Baseball Sponsorship

RECONGITION BY ANNOUNCER AT ALL HOME GAMES *
LARGE BANNER ON OUTFIELD FENCE *
LOGO ON WEBSITE *
SOCIAL MEDIA RECONGITION *
LOGO AS PRESENTING SPONSOR ON "BLAST" EMAILS *
4 TICKETS TO OUR ANNUAL MOOSELODGE FUNDRAISER *
4 REGISTRATION SPOTS FOR OUR THANKSGIVING CAMP *
GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST *
Purple/White Sponsor
$10,000
RECOGNITION BY ANNOUNCER AT ALL HOME GAMES *
LARGE BANNER ON OUTFIELD FENCE *
LOGO ON WEBSITE *
SOCIAL MEDIA RECONGITION *
LOGO AS PURPLE/WHITE SPONSOR ON "BLAST" EMAIL *
2 TICKETS TO MOOSELODGE FUNDRAISER *
2 REGISTRATION SPOTS FOR THANKSGIVING CAMP *
GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST *
Dugout Sponsor
$5,000
RECOGNITION BY ANNOUNCER DURING THE FIRST INNING OF ALL HOME GAMES *
LARGE BANNER ON THE OUTFIELD FENCE *
LOGO ON WEBSITE *
SOCIAL MEDIA RECOGNITION *
GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST *
Inning Sponsor
$2,500
RECONGITION AT EVERY HOME GAME DURING A SPECIFIED INNING *
BANNER ON THE BATTING CAGE *
LOGO ON WEBSITE *
SOCIAL MEDIA RECOGNITION *
GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST
RBI/ Senior Day Sponsor
$1,000
RECOGNITION BY ANNOUNCER AT SENIOR DAY GAME (5/2)*
LOGO ON SPONSOR BANNER *
LOGO ON WEBSITE *
SOCIAL MEDIA RECOGNITION *
GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST
Community Partner/ Annual Banner Renewal
$500
LOGO ON WEBSITE *
LOGO/RECOGNITION ON COMMUNITY PARTNER SOCIAL MEDIA POST*
LOGO ON COMMUNITY PARTNER BANNER *
GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST
Add a donation for Carlsbad Lancers Baseball
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!