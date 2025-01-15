2025 Lancer Baseball Sponsorship

3557 Lancer Way

Carlsbad, CA 92008, USA

Royal Lancer Sponsor
$15,000
RECONGITION BY ANNOUNCER AT ALL HOME GAMES * LARGE BANNER ON OUTFIELD FENCE * LOGO ON WEBSITE * SOCIAL MEDIA RECONGITION * LOGO AS PRESENTING SPONSOR ON "BLAST" EMAILS * 4 TICKETS TO OUR ANNUAL MOOSELODGE FUNDRAISER * 4 REGISTRATION SPOTS FOR OUR THANKSGIVING CAMP * GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST *
Purple/White Sponsor
$10,000
RECOGNITION BY ANNOUNCER AT ALL HOME GAMES * LARGE BANNER ON OUTFIELD FENCE * LOGO ON WEBSITE * SOCIAL MEDIA RECONGITION * LOGO AS PURPLE/WHITE SPONSOR ON "BLAST" EMAIL * 2 TICKETS TO MOOSELODGE FUNDRAISER * 2 REGISTRATION SPOTS FOR THANKSGIVING CAMP * GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST *
Dugout Sponsor
$5,000
RECOGNITION BY ANNOUNCER DURING THE FIRST INNING OF ALL HOME GAMES * LARGE BANNER ON THE OUTFIELD FENCE * LOGO ON WEBSITE * SOCIAL MEDIA RECOGNITION * GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST *
Inning Sponsor
$2,500
RECONGITION AT EVERY HOME GAME DURING A SPECIFIED INNING * BANNER ON THE BATTING CAGE * LOGO ON WEBSITE * SOCIAL MEDIA RECOGNITION * GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST
RBI/ Senior Day Sponsor
$1,000
RECOGNITION BY ANNOUNCER AT SENIOR DAY GAME (5/2)* LOGO ON SPONSOR BANNER * LOGO ON WEBSITE * SOCIAL MEDIA RECOGNITION * GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST
Community Partner/ Annual Banner Renewal
$500
LOGO ON WEBSITE * LOGO/RECOGNITION ON COMMUNITY PARTNER SOCIAL MEDIA POST* LOGO ON COMMUNITY PARTNER BANNER * GAME DAY PROGRAM BRANDING VIA BLAST
Add a donation for Carlsbad Lancers Baseball

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!