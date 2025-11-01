Los Angeles Alumni Chapter Foundation Inc

Hosted by

Los Angeles Alumni Chapter Foundation Inc

About this event

2025 Los Angeles Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi Black & White Ball

6101 W Century Blvd

Los Angeles, CA 90045, USA

Full Page - Color Ad item
Full Page - Color Ad
$200

Full Page Color Ad - Dimension 7 x 9.5

Full Page - Black & White Ad item
Full Page - Black & White Ad
$160

Full Page Black & White Ad - Dimension 7 x 9.5

Half Page - Horz. Color Ad item
Half Page - Horz. Color Ad
$100

Half Page - Horizontal Color Ad - Dimension 7 x 4.5

Half Page - Vert. Color Ad item
Half Page - Vert. Color Ad
$100

Half Page - Vertical Color Ad - Dimension 3.25 x 9.5

Quarter Page - Color Ad item
Quarter Page - Color Ad
$80

Quarter Page - Color Ad - Dimension 3.25 x 4.5

1/8th Page - Color Ad item
1/8th Page - Color Ad
$50

1/8th Page - Color Ad - Dimension 3.25 x 2

Center Page Spread - Color Ad item
Center Page Spread - Color Ad
$475

Center Page Spread - Color Ad - Dimension 15.5 x 9.5

Two Page Spread - Color Ad item
Two Page Spread - Color Ad
$425

Two Page Spread - Color Ad - Dimension 7 x 9.5 each page

Cover (Outside Back) item
Cover (Outside Back)
$500

Outside Back Cover - Color Ad - Dimension 7 x 9.5

Cover (Inside Back) item
Cover (Inside Back)
$450

Inside Back - Color Ad - Dimension 7 x 9.5

Cover (Inside Front) item
Cover (Inside Front)
$450

Inside Front - Color Ad - Dimension 7 x 9.5

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!