Spice Girlz Mentoring Inc.
2025 Loving the Skin I'm In
3720 James Kay Ln
Hermitage, TN 37076, USA
Ages 7-12
free
Registration includes empowerment sessions, arts/crafts/skincare class, manicure class, lunch and a gift bag.
Ages 13-18
free
Registration includes empowerment sessions, arts/crafts/skincare class, manicure class, lunch and a gift bag.
