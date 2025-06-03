Louisiana Troopers Charities Inc

2025 LSTA Troop B Golf Tournament

3600 Chateau Blvd. Kenner

La

Platinum Sponsor
$10,000

Two (4-man) Green fees, * Four-foot pirogue with Louisiana State Troopers Association logo and sponsor logo displayed at Hole #7, Marketing material displayed, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole
Available for (2) companies
Sponsor name or logo on 30-ounce tumblers. SOLD: New Orleans - Baton Rouge Steamship Pilots Association
Company #2 - Sponsor name or logo on Crossland 20-can outdoor coolers

Gold Sponsor
$7,000

One (4-man) Green fees, * Four-foot pirogue with Louisiana State Troopers Association Logo and sponsor logo displayed at Hole #7, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole
Company - Sponsor name or logo on golf hats

Silver Sponsor
$5,000

One (4-man) Green fees, * Four-foot pirogue with Louisiana State Troopers Association Logo and sponsor logo displayed at Hole #7, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole
Available for (2) companies
Companies #1 & #2 - Sponsor name or logo on Koozies

Bronze Sponsor
$3,000

One (4-man) Green fees, * Four-foot pirogue with Louisiana State Troopers Association Logo and sponsor logo displayed at Hole #7, Listing on Master Sponsor board, Sponsor sign on course hole

Registration Table Sponsor
$2,500

Company banner on the registration check-in table
Available for (1) company. SOLD: Razzoo Bar and Patio

Pirogue Chipping Sponsor
$2,000

Company banner on the pirogue chipping table at Hole #7
Available for (1) company

Beverage cart sponsor
$1,500

Company signs/magnets on beverage carts
Available for (2) two companies

Bar Sponsor
$1,000

Company banner on bar
Available for (1) one company- SOLD (Hilton Riverside)

Team Sponsor
$1,000

One (4-Man) green fees, Company name, & logo on sign at the tee box.

Hole Sponsor
$500

Company name and logo on sign at tee box

