Kellyn Foundation
2025 LV Lifestyle Medicine Symposium
1170 Fernwood St
Bethlehem, PA 18018, USA
Physicians/Physician Associates/Nurse Practitioners
$150
Registration for Physicians, Physician Associates, and Nurse Practitioners PROVIDING CME credits.
Registration for Physicians, Physician Associates, and Nurse Practitioners PROVIDING CME credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Resident Physician
$75
Registration for Resident Physician - NO CME credits.
Registration for Resident Physician - NO CME credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Registered Nurse
$150
Registration for Registered Nurse PROVIDING Education credits.
Registration for Registered Nurse PROVIDING Education credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Pharmacist
$150
Registration for Pharmacist PROVIDING Education credits.
Registration for Pharmacist PROVIDING Education credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Registered Dietitian Nutritionist
$150
Registration for Registered Dietitian Nutritionist PROVIDING Education credits.
Registration for Registered Dietitian Nutritionist PROVIDING Education credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Physical Therapist
$150
Registration for Physical Therapist PROVIDING Education credits.
Registration for Physical Therapist PROVIDING Education credits.
seeMoreDetailsMobile
add
LSW/MSW
$150
Registration for LSW/MSW PROVIDING Education credits.
Registration for LSW/MSW PROVIDING Education credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Healthcare Professionals
$75
Registration for all Healthcare Professionals - NO CE credits.
Registration for all Healthcare Professionals - NO CE credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Medical Student
$75
Registration for Medical Student - NO CME credits.
Registration for Medical Student - NO CME credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Health Profession Student
$75
Registration for all Health Profession Students - NO CE credits.
Registration for all Health Profession Students - NO CE credits.
seeMoreDetailsMobile
add
Other
$75
Registration for all other attendees - NO CE credits.
Registration for all other attendees - NO CE credits.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout