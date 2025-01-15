2025 LV Lifestyle Medicine Symposium

1170 Fernwood St

Bethlehem, PA 18018, USA

Physicians/Physician Associates/Nurse Practitioners
$150
Registration for Physicians, Physician Associates, and Nurse Practitioners PROVIDING CME credits.
Resident Physician
$75
Registration for Resident Physician - NO CME credits.
Registered Nurse
$150
Registration for Registered Nurse PROVIDING Education credits.
Pharmacist
$150
Registration for Pharmacist PROVIDING Education credits.
Registered Dietitian Nutritionist
$150
Registration for Registered Dietitian Nutritionist PROVIDING Education credits.
Physical Therapist
$150
Registration for Physical Therapist PROVIDING Education credits.
LSW/MSW
$150
Registration for LSW/MSW PROVIDING Education credits.
Healthcare Professionals
$75
Registration for all Healthcare Professionals - NO CE credits.
Medical Student
$75
Registration for Medical Student - NO CME credits.
Health Profession Student
$75
Registration for all Health Profession Students - NO CE credits.
Other
$75
Registration for all other attendees - NO CE credits.
