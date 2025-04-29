Hosted by

Little Village Nursery School

About this event

Sales closed

2025 LVNS Auction

Pick-up location

11827 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064, USA

Animal Style Extravaganza
$50

Starting bid

Calling all In-N-Out lovers! Redeem your valued guest cards decked to the nines in In-N-Out gear including a trucker hat, T-Shirt, tumbler, cooler tote and more!
Art & Activity Basket
$40

Starting bid

For the art lover - big or small! This set has all of the art supplies for you and your little one to enjoy: paint, paintbrushes, watercolor paint, markers, drawing pads, canvases, Water Wow book and more!
Autographed Photo
$50

Starting bid

Laker's fans - grab this autographed photo of the LA Lakers' rising star, Rui Hachimura for your mantel! Rui Hachimura has quickly become a fan favorite and a key player for the Lakers and this autographed photo is a valuable collector's item for any basketball enthusiast or Lakers supporter.
Ball-N-Bounce - Certificate 1
$50

Starting bid

Enjoy a 1 month membership to Ball N Bounce in West LA, just a few blocks away from Little Village. Have your little one roam free at this indoor playground, geared towards kids 3-8 years old, complete with ball pit, slides, zip lines, rock climbing wall and more!
Ball-N-Bounce - Certificate 2
$50

Starting bid

Enjoy a 1 month membership to Ball N Bounce in West LA, just a few blocks away from Little Village. Have your little one roam free at this indoor playground, geared towards kids 3-8 years old, complete with ball pit, slides, zip lines, rock climbing wall and more!
Best of Pico!
$100

Starting bid

Take a tour of Pico Blvd at John O'Groats ($50 gift card) for a tasty breakfast, then bring your kids along to Children's Book World ($20 gift card) and Fun Play World ($35 gift card) for two hours of fun. Grab delicious fresh Italian pasta at Al Dente ($50 gift card) for lunch. End the day at Sorry Not Sorry ($100 gift card) for dinner and cocktails, and top it all off with cake from Top Tier Treats ($50 gift card).
Best of Trader Joe's
$30

Starting bid

Ring the bell tor this fantastic basket full of all of the best sweets, treats and snacks from Trader Joes. Indulge on some stroopwafels. Whip up a weeknight dinner with some Magnifisauce. Unwind with one of the wonderful bottles of wine included in this basket. This basket is fun tor the whole family and is sure to fill your pantry!
Birthday Party at LVNS!
$75

Starting bid

Celebrate your child's next birthday at LVNS! Host with us to enjoy our wonderful outdoor yard for your child's next party. This package includes a waived rental fee, themed decorations, face painting and all set-up and clean-up handled by the school!
Caffeine Chronicles
$40

Starting bid

Start your morning right with this curated selection of coffees and coffee accessories. Basket also includes a Federal Coffee gift card and LVNS mug. This basket is sure to keep you well caffeinated and ready to tackle the day!
Dance Dream Realized!
$50

Starting bid

Experience the fun of dance by enrolling your child in tap+ ballet or hip-hop+ tumbling. Snag this gift card to use towards toddler/youth/teen tuition for dance classes at Diaz Studio of Dance in Culver City.
Disney Fun Basket
$25

Starting bid

Kids will love this Disney gift set complete with their favorite characters, coloring books, water bottle, stuffed animals and more!
DIY Cocktail Basket
$30

Starting bid

Inside this basket you will find all you need to create a memorable margarita at home. Open up your bottle of Don Ramon Mezcal and pair with a refreshing margarita mix, tajin, salt and a classic margarita recipe. Cheers!
Explore Wild Child Gym
$50

Starting bid

It's fun for everyone at Wild Child Gym! Snag your 4 week pass tor complimentary classes at this indoor kids gym for 3 month olds up to 7 year olds at their Culver City or Playa Vista locations. Annual membership fee is also included.
F45 Training Wellness Warrior
$75

Starting bid

Get two weeks of free training with high intensity group workouts that are fast, fun and results-driven to help build lean muscle mass and improve your cardiovascular health. Basket also includes a water bottle, gym bag, baseball hat and keychain so you can be decked out for your classes. The West LA location is conveniently located just 5 minutes from LVNS.
Fin-tastic Swimming Lessons!
$75

Starting bid

Get your child the gift of swimming! Dive in with certified lifeguard Dash Pomerantz for three (3) one-on-one swimming lessons to help your child learn pool safety and swimming basics to help them crush summer! At the pool of your choice.
Gift of Gorjana
$50

Starting bid

$150 gift card to Gorjana Jewelry, ranging from dainty solid gold essentials to fun, seasonal fashion pieces. There's something for everyone and every style. Visit any Gorjana store and let their talented team of stylists guide you through a personalized experience as they help you create your own layered look.
Handmade Jewelry
$15

Starting bid

This beautiful handmade necklace from Hand of Empowerment embraces the organization's mission to empower, employ and educate women in Ghana, Africa. This necklace helps to provide economic opportunity to vulnerable women and helps support education for young women in Ghana.
Heaven in a Martini Glass
$40

Starting bid

This luxurious basket includes Luxardo Espresso Liquor, Nikko Coffee Vodka and elegant martini glasses to enjoy your own espresso martinis. Also included are 2 branded tote bags, a cocktail recipe book and perfect snacks to pair with your martini!
Italian Cooking & Baking Basket
$50

Starting bid

Gourmet must-haves for the chef! Includes a cutting board, rolling pin, push whisk, Italian garlic grater, kitchen towels, ceramic olive oil dispenser, as well as culinary essentials like olive oil & vinegar, pasta, lady fingers, candle cakes & capers.
Junior Director for the Day!
$25

Starting bid

Give your little one the chance to take the reins of LVNS as Junior Director for the day! They'll get to take charge of the iPad, help teacher Jessica in the office, and maybe even pick the music for a dance party. It'll be a day they never forget! Winner will be treated to a special lunch with Teacher Jessica. Details to be coordinated with parents.
Kid's Reptile Party!
$75

Starting bid

Hosted by Dahlia's Ideal Pets - Bring the party to you with a fun, hands-on and totally safe reptile party experience. Kids can hold the animals (if they want) or just watch—either way, they’ll be amazed! Includes snakes, lizards, tortoises, turtles, frogs, tarantulas, and other creepy crawlies.
Let them Drink Cake!
$75

Starting bid

Cheers to this curated collection of assorted wines from Cakebread winery! Also included in this “basket” are the beverage tub being used as the basket as well as a Cakebread wine opener and cheese knife!
Limoncello Picnic
$50

Starting bid

Grab this insulated cooler backpack and take your Limoncello on the go! Comes with bottle of Luxardo Limoncello, jar of Maraschino cherries and backpack includes utensils, bottle opener and glasses.
LVNS School Spirit for the Whole Family!
$25

Starting bid

Represent Little Village in Style with our School Spirit Basket! Show your school pride with LVNS t-shirts, hat, tote, coffee mug & blanket!
Mezcal & Margarita Basket
$40

Starting bid

This basket features a bottle of Convite Mezcal and Severo Tequila which both have rich flavors perfect for margaritas! Also included are a stylish Convite bag, a cozy blanket and beautiful glasses to complete your margarita night.
Mobile Petting Zoo Birthday Party
$75

Starting bid

Bring the party to life with Dahlia’s Ideal Pets Mobile Petting Zoo! We’ll set up an adorable petting zoo right at your location, giving kids a first-hand experience with rabbits, guinea pigs, ducks, tortoises, and turtles. Our portable corral fits about 12 kids at a time, and for bigger groups, we’ll have them take turns during a one-hour session full of cuddles, feeding, and fun.
NEFT Vodka & Snacks basket
$50

Starting bid

Small-batch, artisanal vodka distilled in Austria using pure mountain spring water. Designed to be a sipping vodka and enjoyed with the included spread of cheese, crackers, charcuterie & olives. Also comes with NEFT shot glasses and T-shirt.
Ola Sol Agave Wine
$25

Starting bid

Love Tequila but don't love the hangover? Ola Sol is everything we love about Tequila, enjoyed like a wine - a way to enjoy your favorite drinks throughout the day without the drawbacks of traditional spirits. This agave wine that is smooth, crisp, and refreshing when chilled, perfect for cooling down and enjoying in warm weather.
One Night Stay at The Rowan Palm Springs
$100

Starting bid

Enjoy a desert getaway in the heart of downtown Palm Springs, complete with a rooftop pool and bar and views of the desert mountains. *One night stay Sun - Thursdays valid through 4/26/2026.
Otherland Candle Collection
$25

Starting bid

Set of 5 coconut & soy wax candles from the Otherland Core Collection. These candles are made in the US, have up to 55 hour burn time and are toxin free!
Personal Flower Arrangement Party
$100

Starting bid

Host your own private flower arrangement class with your closest friends! Beauty & Blooms owner (and Ava K's mom), Nicole Kerman will work with you to customize a fun event where guests will create their ow beautiful flower arrangement. All supplies and flowers will be included, location and party size can be 5-10 attendees, depending on your preference.
Pilates Pro Package
$30

Starting bid

Escape the grind with 1 free Reformer Pilates lesson and 1 free infrared sauna session at the Pilates Cave, conveniently located across the street from LVNS! Benefits include stress reduction, improved sleep and boosted immune system.
Pinhook Bourbon Experience
$100

Starting bid

Cheers all Bourbon lovers! Enjoy a bottle of Pinhook Bourbon and Pinhook swag along with a private Pinhook whiskey tasting experience for 20 people, led by Aaron Miller at the location of your choice.
Private Wine Class
$125

Starting bid

Treat your friends, family, and fellow wine lovers to a private wine class for up to 20 people in the Total Wine & More classroom. Taste a variety of our premium, hand-selected wines, and discover hidden treasures from the wine region of your choosing during your two ­hour class. Expires 3/28/2026.
Ready.Set.Food!
$40

Starting bid

Ready.Set.Food!'s complete system of products were made to help families introduce common food allergens early and often to children. Their products include this selection of snacks for your kiddos that are made from organic ingredients and without additives. Ready.Set.Food is inspired by kids, developed by allergists and most importantly loved by parents!
Rejuvenation Collection
$175

Starting bid

Get your glow on at Jordan & Petersen Skincare. Enter the oasis on Pico Blvd for the Custom Facial - a modernized version of a traditional European style treatment that includes deep cleansing, exfoliation & peel, LED light, facial massage and a customized mask tailored to your skin. Leave relaxed, rejuvenated and glowing! Gift basket also includes full size Radiant Glow Facial Oil and Hydra Serum, travel size Super Wash and Clarity Toner, and a cleansing sponge.
Score a Touchdown Experience!
$50

Starting bid

Come cheer on the UCLA Bruins Football team as they play New Mexico State on Saturday, September 13th. This item includes two (2) tickets to an exciting game held at the legendary Rose Bowl in Pasadena.
Self Care Sanctuary
$50

Starting bid

Unwind with this Burke Williams gift basket with a gift card for a massage, cozy robe, slippers and headband, plus a bottle of Justin red wine and chocolates to top it all off.
Sleep Happy Basket
$70

Starting bid

Sweet dreams for your little one with Hatch Rest + “the dream machine that helps your child sleep at every age and stage” and Hatch Rest Go portable sound machine, Bear Can’t Sleep board book and a handmade quilt made by Karlie!
Spa Zone
$50

Starting bid

Enjoy this gift card for one 60-minute signature service - choose between massages, facials, waxing, nails and more, accompanied by a thoughtfully selected product pairing, with a total value of $208! Valid at Culver City location.
Upgrade your Wardrobe - Size Small
$50

Starting bid

Spruce up your style with a capsule wardrobe curated from Complete Clothing featuring selections from the brand Matty M. Collection features clothing in size small.
Upgrade your Wardrobe - Size Medium
$50

Starting bid

Spruce up your style with a capsule wardrobe curated from Complete Clothing featuring selections from the brand Matty M. Collection features clothing in size medium.
Upgrade your Wardrobe - Size Large
$50

Starting bid

Spruce up your style with a capsule wardrobe curated from Complete Clothing featuring selections from the brand Matty M. Collection features clothing in size large.
VIP Seats for Graduation
$125

Starting bid

Score the ultimate vantage point to cheer on your little graduate at this year’s graduation ceremony! No need to hustle for seats - we've got the primo spots saved just for you! Graduation will take place at PS1 in Santa Monica. Winner will receive reserved front row seating for up to six (6) people.
VIP Seats for Winter Performance
$125

Starting bid

Experience the magic of this year’s winter performance like never before with VIP seats! Treat yourself and your loved ones to the best view in the house as our little stars light up the stage with holiday cheer. Winner will receive reserved front row seating for up to six (6) people.
When Life Gives you Limoncello
$40

Starting bid

This basket is all lemon - featuring Luxardo Limoncello, lemon linguine pasta, rich pasta sauce, and other lemon themed snacks. It also includes a cocktail shaker and fun lemon-shaped and scented candle!
Wild Day at the Zoo!
$30

Starting bid

Go wild for this Day at the Zoo basket! Enjoy tickets to the zoo along with all the snacks to help get you through a day with your favorite animals. Basket includes a LA Zoo tote bag to carry your snacks in too!
“Wonderful” Gift Basket
$40

Starting bid

Enjoy a feast of all things “Wonderful” from The Wonderful Company! Highlighting some of the company's most popular products, this basket gives you a variety of delicious treats and goodies to enjoy at home, on the go or with friends!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!