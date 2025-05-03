2025 MALEEDS Sponsor

Sponsorship with access to standard amenities, terms, and conditions as stipulated on required sponsor agreement form.
Sponsorship with access to standard amenities, terms, and conditions as stipulated on required sponsor agreement form.
Silver Sponsor
$900
Sponsorship with access to standard amenities, terms, and conditions as stipulated on required sponsor agreement form.
Sponsorship with access to standard amenities, terms, and conditions as stipulated on required sponsor agreement form.
Gold Sponsor
$1,500
Sponsorship with access to standard amenities, terms, and conditions as stipulated on required sponsor agreement form.
Sponsorship with access to standard amenities, terms, and conditions as stipulated on required sponsor agreement form.
Platinum Sponsor
$2,000
Sponsorship with access to standard amenities, terms, and conditions as stipulated on required sponsor agreement form.
Sponsorship with access to standard amenities, terms, and conditions as stipulated on required sponsor agreement form.
Additional Representative ($100/ea)
$100
Sponsorship levels have a maximum number of representatives who may attend/participate, along with other terms and conditions as stipulated on required sponsor agreement form. Additional representatives may be added at the rate of $100.00/ea.
Sponsorship levels have a maximum number of representatives who may attend/participate, along with other terms and conditions as stipulated on required sponsor agreement form. Additional representatives may be added at the rate of $100.00/ea.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!