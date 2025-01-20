Northern Plains Cecchetti Council
eventClosed
2025 March Exam Session
218 S Main Ave
Sioux Falls, SD 57104, USA
Grade I Student exam
$65
This is for a Cecchetti Grade I student exam
This is for a Cecchetti Grade I student exam
seeMoreDetailsMobile
closed
Grade II student exam
$70
This is for a Cecchetti Grade II student exam
This is for a Cecchetti Grade II student exam
seeMoreDetailsMobile
closed
Grade III student exam
$80
This is for a Cecchetti Grade III student exam
This is for a Cecchetti Grade III student exam
seeMoreDetailsMobile
closed
Grade IV student exam
$90
This is for a Cecchetti Grade IV student exam
This is for a Cecchetti Grade IV student exam
seeMoreDetailsMobile
closed
Grade V student exam
$120
This is for a Cecchetti Grade IV student exam
This is for a Cecchetti Grade IV student exam
seeMoreDetailsMobile
closed
Grade VI student exam
$135
This is for a Cecchetti Grade IV student exam
This is for a Cecchetti Grade IV student exam
seeMoreDetailsMobile
closed
Grade VII student exam
$155
This is for a Cecchetti Grade IV student exam
This is for a Cecchetti Grade IV student exam
seeMoreDetailsMobile
closed
Grade III Teachers exam
$155
This is for a Grade III Teachers exam
This is for a Grade III Teachers exam
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout