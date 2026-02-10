Northern Plains Cecchetti Council

Northern Plains Cecchetti Council

About this event

2026 March Exam Session

218 S Main Ave

Sioux Falls, SD 57104, USA

Grade I Student exam
$65

This is for a Cecchetti Grade I student exam

Grade II student exam
$70

This is for a Cecchetti Grade II student exam

Grade III student exam
$80

This is for a Cecchetti Grade III student exam

Grade IV student exam
$90

This is for a Cecchetti Grade IV student exam

Grade V student exam
$120

This is for a Cecchetti Grade V student exam

Grade VI student exam
$135

This is for a Cecchetti Grade VI student exam

Grade VII student exam
$155

This is for a Cecchetti Grade VII student exam

Grade I TEACHERS exam
$155

This is for a Grade I TEACHERS exam

Grade II TEACHERS exam
$155

This is for a Grade II TEACHERS exam

Grade III TEACHERS exam
$180

This is for a Grade III TEACHERS exam

Grade IV TEACHERS exam
$205

This is for a Grade IV TEACHERS exam

