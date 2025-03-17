2025 Goss Park Membership Form

Wilton/Lyndeborough Resident Family Membership
$100
This is for residents of Wilton or Lyndeborough. If you live in a different town please select the Non-resident option.
Non-Resident Family Membership
$150
Please select this option for any other town besides Wilton or Lyndeborough.
Individual Resident Membership
$35
This is for a single membership for Wilton or Lyndeborough Residents.
Individual Non-Resident Membership
$45
This is for a single membership for all other towns.
Senior Citizen Membership
free
This is a free membership for anyone 65 and over
Babysitter
$15
You can add a babysitter to you family or individual membership. Please add their information to the registration form
addExtraDonation

$

