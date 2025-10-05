2025 Military Police Ball

70 Constitution Ave

Concord, NH 03301, USA

E-1 - E-4
$50

Select based off highest ranking military member's rank if attending with a date

E-5
$60

Select based off highest ranking military member's rank if attending with a date

E-6
$70

Select based off highest ranking military member's rank if attending with a date

E-7
$80

Select based off highest ranking military member's rank if attending with a date

E8, W1-W2
$90

Select based off highest ranking military member's rank if attending with a date

O1-O3
$95

Select based off highest ranking military member's rank if attending with a date

E9, O3+
$105

Select based off highest ranking military member's rank if attending with a date

Add a donation for 237th MWR

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!