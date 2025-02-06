2025 Montana Outdoor Recreation Summit Sponsorship

Recognition as lead sponsor for Summit, opportunity to share a two-minute video, 4 Summit tickets, mention in Summit remarks, exhibitor space, logo placement (slides, emails, website, etc.)
Grizzly Sponsor
$10,000
Recognition as a sponsor of Night 2 Dinner + Film Festival, opportunity to share a two-minute video, 3 Summit tickets, mention in Summit remarks, exhibitor space, logo placement (slides, emails, website, etc.)
Ponderosa Sponsor
$5,000
Mention in Summit remarks, exhibitor space, logo placement (slides, emails, website, etc.), 2 Summit tickets
Sapphire Sponsor
$2,500
Mention in Summit remarks, exhibitor space, logo placement (slides, emails, website, etc.), 1 Summit ticket
