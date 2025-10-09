San Jacinto Pilot Club

Hosted by

San Jacinto Pilot Club

2025 Murder Mystery Dinner Theater

14120 Karissa Ct

Houston, TX 77049, USA

Single Ticket
$75

Enjoy the dinner & the show.

Blitzen Sponsor
$2,000

2 tables of 8, 16 event wine glasses & wine, dedicated server, signage on all media, multiple shoutouts during event

Donner Sponsor
$1,500

table of 8, 8 event wine glasses & wine, dedicated server, signage on all media, shoutout during event)

Cupid Sponsor
$1,000

table of 8, wine, dedicated server, signage

Comet Sponsor
$700

4 tickets, 4 event wine glasses, signage, social media recognition

Vixen Sponsor
$500

2 tickets, 2 event wine glasses, signage as food sponsor

Prancer Sponsor
$250

2 tickets, signage as dessert sponsor

Dancer Sponsor
$100

signage as food sponsor

Dasher Sponsor
$50

signage as dessert sponsor

