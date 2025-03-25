Palestinian American Center
2025 Nakba Commemoration
5462 Center St
Hilliard, OH 43026, USA
Bazaar Vendor
$150
Indoor vendor at our bazaar
Food Truck Vendor
$200
Outdoor food truck vendor
Babysitting
$20
One fee, multiple entries
Art Competition
$1
Silent Auction
free
Books
free
T-shirts
free
