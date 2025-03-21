eventClosed

2025 Nashua Elks Riders Mike Wilson Memorial Ride for NH Special Olympics

12 Murphy Dr

Nashua, NH 03062, USA

Rider without T-shirt
$25
One motorcycle rider ticket WITHOUT T-shirt. Includes post-ride basic BBQ.
Passenger without T-shirt
$25
One motorcycle passenger ticket WITHOUT t-shirt. Includes post-ride basic BBQ.
Premium BBQ Chicken Meal
$10
Includes BBQ chicken drum/thigh, 1/2 ear corn, potato salad, coleslaw
Supporter Donation
$300
Please contact us for a sponsor sheet with details.
Sponsor Donation
$600
Please contact us for a sponsor sheet with details.

