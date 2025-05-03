Naper Carriage Hill Swim & Racquet
2025 NCHSRC Youth Orange Ball Tennis Program
Kid Orange Ball DROP IN
$20
Use this for dropping in to any of the JULY classes that are running:
Use this for dropping in to any of the JULY classes that are running:
More details...
Add
July Session TUES from 8:15-9:15
$72
Orange Ball (8-10 yr olds)
Orange Ball (8-10 yr olds)
More details...
Add
July Session Tues from 9:15-10:15
$90
Orange Ball (8-10 yr olds)
Orange Ball (8-10 yr olds)
More details...
Add
July Session Thurs from 8:15-9:15
$72
Orange Ball (8-10 yr olds)
Orange Ball (8-10 yr olds)
More details...
Add
July Session Thurs from 9:15-10:15
$72
Orange Ball (8-10 yr olds)
Orange Ball (8-10 yr olds)
More details...
Add
July Session MONDAY 5:30-6:30 pm
$72
Orange Ball (8-10 yr olds)
Orange Ball (8-10 yr olds)
More details...
Add
July Session TUESDAY 5:00-6:00 pm (No class 7/8)
$54
Orange Ball (8-10 yr olds)
Orange Ball (8-10 yr olds)
More details...
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue