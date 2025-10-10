2025 Nish Outrigger Challenge Raffle - ARE Tahiti V1 Marara Pro-Carbon

One chance of winning a V1 Marara Pro-Carbon
$20

Note: raffle winner is responsible for prize pickup.

Three chances of winning a V1 Marara Pro-Carbon
$50
groupTicketCaptionRaffle

Note: raffle winner is responsible for prize pickup.

Seven chances of winning a V1 Marara Pro-Carbon
$100
groupTicketCaptionRaffle

Note: raffle winner is responsible for prize pickup.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing