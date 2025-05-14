Rays the Barr Foundation
2025 ORE day of event sales
2024 Event T-shirt
$10
add
ORE Turkish Towel
$25
add
2025 Event T-shirt
$20
add
Rays the Barr Decal
$6
add
Basket Raffle tickets
$10
sheet of 25 tickets for $10
sheet of 25 tickets for $10
seeMoreDetailsMobile
add
Single Premium Raffle Ticket
$10
1 premium ticket for $10.00
1 premium ticket for $10.00
seeMoreDetailsMobile
add
(3) premium raffle tickets
$25
3 premium raffle tickets for $25
3 premium raffle tickets for $25
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout