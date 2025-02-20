2026 Par-Tee Fore A Cause Charity Golf Tournament

Join us at the If You Love Me Day Party at the Moxy Hotel in Los Angeles, presented by ​Refined N AKTIV, with live DJ beats. It's a lively, ​laid-back atmosphere where our guests enjoy great food, music, and vibes, making it an ​unforgettable experience - you won’t want to miss it! Moxy Downtown Los Angeles 1260 South Figueroa St. Los Angeles, CA 90015