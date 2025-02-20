Teach 1 Reach 1 Foundation

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About this event

2026 Par-Tee Fore A Cause Charity Golf Tournament

1818 Charlie Sifford Dr

Los Angeles, CA 90047

Par-Tee fore A Cause - Single Player
$150
Par-Tee fore A Cause - Foursome
$500
Tee Sign Sponsor
$500

Minimum donation $500. Additional sponsorship opportunities available. Contact Arthur Brown (714) 408-6280

If You Love Me Day Party (Saturday 12/14)
$30

Join us at the If You Love Me Day Party at the Moxy Hotel in Los Angeles, presented by ​Refined N AKTIV, with live DJ beats. It's a lively, ​laid-back atmosphere where our guests enjoy great food, music, and vibes, making it an ​unforgettable experience - you won’t want to miss it! Moxy Downtown Los Angeles 1260 South Figueroa St. Los Angeles, CA 90015

VIP If You Love Me Day Party Package (12/14)
$75

No waiting VIP access entry, VIP section seating, drinks for our VIP's (while supplies last).

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