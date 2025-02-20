2026 Par-Tee Fore A Cause Charity Golf Tournament

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Minimum donation $500. Additional sponsorship opportunities available. Contact Arthur Brown (714) 408-6280
Join us at the If You Love Me Day Party at the Moxy Hotel in Los Angeles, presented by Refined N AKTIV, with live DJ beats. It's a lively, laid-back atmosphere where our guests enjoy great food, music, and vibes, making it an unforgettable experience - you won’t want to miss it! Moxy Downtown Los Angeles 1260 South Figueroa St. Los Angeles, CA 90015
No waiting VIP access entry, VIP section seating, drinks for our VIP's (while supplies last).
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