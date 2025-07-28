Main Street Enid Inc

Main Street Enid Inc

2025 Parade of Lights Entries

217 N Washington St

Enid, OK 73701, USA

Large Group/Clubs (Multiple Vehicles)
$80

Deadline is November 21st

This is the rate for large groups. All additional cars must be added with the "additional vehicle" option on top of the club fee.


Commercial Businesses
$60

Deadline is November 21st

This includes trucking/wrecking/electric/etc. Do not sign up as Large Group/Clubs.

Non-Profits/Schools/Churches
$40

Deadline is November 21st

Individual Entry
$20

Deadline is November 21st

For non-businesses with just a single car.

Additional Vehicle Charge
$10

Additional vehicles in your group are $10 each.

