Penn acres swim club
2025 PASC 1/2 Price Bond/ Nonbond Membership
Primary Bondholder
$176
Primary Bondholder +1
$203.50
Primary Bondholder +2
$231
primary Bondholder +3
$258.50
Primary Bondholder+4
$286
Primary Bondholder+5
$313.50
Primary Bondholder+6
$341
Nonbondholder Primary
$226
Nonbondholder Primary+1
$253.50
Nonbondholder Primary+2
$281
Nonbondholder Primary+3
$308.50
Nonbondholder Primary+4
$336
Nonbondholder Primary+5
$363.50
Nonbondholder Primary+6
$391
Additional Member
$27.50
for memberships beyond primary +6
Babysitter
$37.50
Babysitter Fee
