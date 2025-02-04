2025 Passport To Financial Freedom Summit Sponsorship

3135 Easton Turnpike

Fairfield, CT 06825, USA

Captain (Take the Lead as the Event’s Premier Sponsor)
$2,500
Recognition during opening remark Name/logo featured on event marketing materials Dedicated custom sponsor signage Dedicated social media post recognition Name/logo displayed on event sponsor signage Full page ad in the virtual ad book *Limited captain sponsorship available*
Co-Pilot (Sponsor free registration for attendees)
$1,000
Name or logo display on Co-pilot sponsor signage Name/logo featured in Co-Pilot recognition post Name/logo displayed on event sponsor signage Half-page ad in the virtual ad book
Flight Attendant (Sponsor Refreshments for the Event)
$500
Name/logo displayed in Flight Attendant recognition post Name /logo displayed on event sponsor signage Quarter page ad in the virtual ad book
Passenger (Sponsor Fun Activities and Prizes for Attendees)
$250
Name/logo displayed on event sponsor signage Name/logo listed on the Passenger Sponsor page in the virtual ad book
