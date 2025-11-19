Hosted by

Patterson PTO

About this event

Sales closed

2025 Patterson Staff Holiday Meal - Patterson Staff 1

Kinder - Nichole Manmano
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

Kinder - Shelley Schmidt
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

Kinder - Annette Weidenbach
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

1st Grade - Dianna Chavez
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

1st Grade - Jasmine Mogowski
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

1st Grade - Amanda Smith
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

1st Grade - Amy Wicoff
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

2nd Grade - Brenda Barz
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

2nd Grade - Leslie Boyd
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

2nd Grade - Beth Hough
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

2nd Grade - Adrienne Speer
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

3rd Grade - Anastasia Duranne
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

3rd Grade - Reina Ellegard
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

3rd Grade - Kailie Fisher
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

3rd Grade - Veronica Foster
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

3rd Grade - Clare Olivares
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

4th Grade - Ty Glander
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

4th Grade - Khedra Jones
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

4th Grade - Vanessa LaRue
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

4th Grade - Taylor Lutostanski
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

4th Grade - Alyssa Sawyer
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

4th Grade - Anne Walden
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

5th Grade - Aaron Barnett
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

5th Grade - Julie Kross
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

5th Grade - Serra Spargo
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

5th Grade - Christina Sterling
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

5th Grade.- Cristen Taylor-Lee
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

6th Grade - Becky From
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

6th Grade - Kyle Kaesler
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

6th Grade - Christa Lutz
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

6th Grade - Daphne Medina
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

6th Grade - Tori Rupa
$15

Donate to Sponsor a Meal for this Staff Member

$5 General Donation
$5

Don't want to donate to a specific staff member but still would love to contribute? Any amount helps ... AND you can still leave a sweet message for a teacher when you checkout!

$10 General Donation
$10

Don't want to donate to a specific staff member but still would love to contribute? Any amount helps ... AND you can still leave a sweet message for a teacher when you checkout!

$15 General Donation
$15

Don't want to donate to a specific staff member but still would love to contribute? Any amount helps ... AND you can still leave a sweet message for a teacher when you checkout!

$20 General Donation
$20

Don't want to donate to a specific staff member but still would love to contribute? Any amount helps ... AND you can still leave a sweet message for a teacher when you checkout!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!