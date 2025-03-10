San Jose Highly Gifted Center Booster Club inc
eventClosed
2025 Pi Day Celebration
addExtraDonation
$
Apple and Chocolate Pies
$25
Individual 3.14 inch dessert pies. Each $25 helps us pay for roughly 8 pies.
Individual 3.14 inch dessert pies. Each $25 helps us pay for roughly 8 pies.
seeMoreDetailsMobile
closed
Pizza
$11
Pizza pie for lunch. We need total 13 pizzas.
Pizza pie for lunch. We need total 13 pizzas.
seeMoreDetailsMobile
closed
Pack of Capri Suns
$15
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout