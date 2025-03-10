2025 Prime Rib Dinner Tickets - 10th Annual Puttin On The Pink

One Prime Rib Dinner Ticket for the 10th Annual Puttin On The Pink event, including one complimentary Pink Margarita, generously sponsored by Teremana Tequila. Date: Friday, October 10, 2025, at the Winter Haven Moose Lodge. Time: Starts at 5:30 PM; Dinner served promptly at 6:30 PM.



Details:

• Purchase your Prime Rib Dinner by September 26th.

• Check in to receive your wristband, which must be worn to be served.

• Choose a table to sit at and be seated by 6:30 PM.



Tickets are non-refundable.