2025 Prime Rib Dinner Tickets - 10th Annual Puttin On The Pink

One Prime Rib Dinner Ticket for the 10th Annual Puttin On The Pink event, including one complimentary Pink Margarita, generously sponsored by Teremana Tequila. Date: Friday, October 10, 2025, at the Winter Haven Moose Lodge. Time: Starts at 5:30 PM; Dinner served promptly at 6:30 PM.
Details:
• Purchase your Prime Rib Dinner by September 26th.
• Check in to receive your wristband, which must be worn to be served.
• Choose a table to sit at and be seated by 6:30 PM.
Tickets are non-refundable.
A table for eight (8) guests, including eight Prime Rib Dinners and sixteen (16) complimentary Pink Margarita drinks, generously sponsored by Teremana Tequila. Date: Friday, October 10, 2025, at the Winter Haven Moose Lodge. Time: Starts at 5:30 PM; Dinner served promptly at 6:30 PM.
Details:
• Purchase your Prime Rib Dinner Sponsored Table by September 26th.
• Check in to receive wristbands for your table, which must be worn by all to be served.
• Find your sponsored table and ensure your party is seated by 6:30 PM.
Tickets are non-refundable.
