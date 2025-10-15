Parent Teacher Student Connection Inc
2025 PTSC A&M Holiday Dessert Fundraiser
Apple Cider Donuts - Plain
$10
1/2 dozen
1/2 dozen
seeMoreDetailsMobile
add
Apple Cider Donuts - Powdered Sugar
$10
1/2 dozen
1/2 dozen
seeMoreDetailsMobile
add
Apple Cider Donuts - Cinnamon Sugar
$10
1/2 dozen
1/2 dozen
seeMoreDetailsMobile
add
10" Pie - APPLE
$23
add
10" Pie - APPLE CINNAMON
$23
add
10" Pie - APPLE CRANBERRY
$23
add
10" Pie - APPLE WALNUT
$23
add
10" Pie - BLUEBERRY
$23
add
10" Pie - CARAMEL APPLE
$23
add
10" Pie - CARAMEL APPLE WALNUT
$23
add
10" Pie - CHERRY
$23
add
10" Pie - COCONUT CUSTARD
$23
add
10" Pie - KEY LIME
$23
add
10" Pie - LEMON MERINGUE
$23
add
10" Pie - MINCE
$23
add
10" Pie - MIXED FRUIT
$23
add
10" Pie - PEACH
$23
add
10" Pie - PEACHBERRY
$23
add
10" Pie - PECAN
$23
add
10" Pie - PUMPKIN
$23
add
10" Pie - STRAWBERRY RHUBARB
$23
add
10" Pie - SWEET POTATO
$23
add
10" Cream Pie - BANANA CREAM
$23
add
10" Cream Pie - BOSTON CREAM
$23
add
10" Cream Pie - CHOCOLATE CREAM
$23
add
10" Cream Pie - CHOCOLATE CREAM LAYER
$23
add
10" Cream Pie - CHOCOLATE MOUSSE
$23
add
10" Cream Pie - CHOCOLATE PEANUT BUTTER CREAM
$23
add
10" Cream Pie - COCONUT CREAM
$23
add
10" Cream Pie - OREO COOKIES AND CREAM
$23
add
10" Crumb Pie - APPLE CRUMB
$23
add
10" Crumb Pie - APPLE CINNAMON CRUMB
$23
add
10" Crumb Pie - BLUEBERRY CRUMB
$23
add
10" Crumb Pie - CHERRY CRUMB
$23
add
10" Crumb Pie - LEMON CRUMB
$23
add
Cake - CARROT
$25
add
Cake - COCONUT
$25
add
Cake - PUMPKIN W/CREAM CHEESE ICING
$25
add
Cake - TRIPLE CHOCOLATE
$25
add
SMALL Cheesecake - PLAIN
$18
add
SMALL Cheesecake - ALMOND AMARETTO
$18
add
SMALL Cheesecake - BLUEBERRY SWIRL
$18
add
SMALL Cheesecake - CHOCOLATE CHIP
$18
add
SMALL Cheesecake - CHOCOLATE SWIRL
$18
add
SMALL Cheesecake - STRAWBERRY SWIRL
$18
add
SMALL Cheesecake - VARIETY
$18
add
LARGE Cheesecake - PLAIN NEW YORK STYLE
$25
add
LARGE Cheesecake - CHOCOLATE CHIP
$25
add
LARGE Cheesecake - STRAWBERRY SWIRL
$25
add
LARGE Cheesecake - VARIETY
$25
add
Kifle Cookies - APRICOT
$13
add
Kifle Cookies - PRUNE
$13
add
Kifle Cookies - RASPBERRY
$13
add
Kifle Cookies - WALNUT
$13
add
Kifle Cookies - VARIETY
$13
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout