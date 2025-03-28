Winterrose Crusade
2025 Day of Purse Bingo Event Sales
21675 McCleskey Rd
New Caney, TX 77357, USA
General admission
$50
Entry Plus One Bingo Ticket
Extra Bingo Packet
$20
One Card for each game
Louis Vuitton
$25
One card for the Louis Vuitton game
One Door Prize Ticket
$5
Door Prize Ticket
Door Prize Group
$20
5 door prize tickets
One 50/50 Raffle Ticket
$5
Door prize ticket
50/50 Group
$20
5 50/50 tickets
Dauber
$2
