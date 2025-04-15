eventClosed

2025 Random Lake's Upcycling Fundraiser Auction

auction.pickupLocation

605 Random Lake Rd, Random Lake, WI 53075, USA

Handmade Napkin Holder item
Handmade Napkin Holder
$5

auctionV2.input.startingBid

Handmade napkin holder by a student in the Basic Woodworking class. Student cut, sanded, and sealed with Linseed Oil.
Handmade Napkin Holder item
Handmade Napkin Holder
$5

auctionV2.input.startingBid

Handmade napkin holder by a student in the Basic Woodworking Class. Student cut, sanded, and sealed with Linseed Oil.
Rustic USA Flag Wall Decor Pallet item
Rustic USA Flag Wall Decor Pallet
$25

auctionV2.input.startingBid

Created by Brayden E. Process: I picked out a pallet and removed both the nails and the backside. Then I began sanding with 40 to 80 grit sandpaper to make it smooth and even. Afterwards, I began the process of painting it as the American flag. Once the stripes were complete, I used a stencil to add the 50 stars. To finish the project I painted the remaining areas black.
Dresser item
Dresser
$25

auctionV2.input.startingBid

Created by Ryan S. and Ian S. Process: This dresser started with a black and white pattern that was sanded down to bare wood. It was then painted gray. We finished by painting the hardware and adding wax to the drawers to reduce friction upon opening. Materials Purchased: * Paint * Sandpaper Why should you buy this dresser? Perhaps you need a dresser upgrade? Get this great dresser! Fully sanded, cleansed, and repainted!
Lock Box item
Lock Box item
Lock Box
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by 8th grade student Process: This storage box started with a nightstand drawer that was sanded down to bare wood. It was then painted black. A cover was added that has a lock to hold it closed if you want to carry the contents somewhere else. Materials Purchased: * Paint * Sandpaper Why should you buy this dresser? Great decorative box to store and transport items.
Pallet Shelf/Book Holder item
Pallet Shelf/Book Holder
$20

auctionV2.input.startingBid

Created by Ian S. Process: I started with an old pallet and cut off the piece that would be used as the shelf. I then used scrap wood and wood from the rest of the pallet to add a bottom to the shelf. The entire piece was sanded down with multiple grits. Finally, I stained the shelf. Materials Purchased: * Sandpaper * Stain Why should you buy this book holder? This is a high quality product with a great design, it would look great hanging on your wall!
Pallet Shelf/Book Holder item
Pallet Shelf/Book Holder
$20

auctionV2.input.startingBid

Created by Jaxon C. Process: I started this project by using a jigsaw to cut the part of the pallet I needed. I sanded every part of this bookshelf, which took a very long time to sand the entire thing to 220 grit, but it was worth it in the end, how smooth it was compared to when I first started. After I sanded, I stained the pallet with 3 coats of stain. Materials Purchased: * Sandpaper * Stain Why should you buy this book holder? This is a high-quality product with a great design. It would look great hanging on your wall!
Dog Bed item
Dog Bed
$10

auctionV2.input.startingBid

Process: We removed the hardware to sand down the drawer. We chose to paint the outside and the inside navy. The drawer needed cushioning, so we found a good-quality pillow that was also machine washable. Materials Purchased: * Pillow * Paint * Sandpaper Why should you purchase this dog bed? This is a sturdy dog bed. It comes with a soft pillow that's washable. Suitable for small to medium dogs. Great for new pet owners.
Shelves item
Shelves
$25

auctionV2.input.startingBid

Created by: Kyle P and Jaxson B Process: After a lot of sanding, we painted the black and white. We ended by adding a black and white designed wallpaper to dress it up. Materials Purchased: Sand paper Paints Wallpaper
Chair item
Chair
$10

auctionV2.input.startingBid

Created by Abigale S. Process: I first removed the seat cushion from the chair. Then I sanded down the chair using 80 grit sandpaper. After it was smooth I painted it black. I took the seat cushion and stripped it down to the frame. I cut new foam, attached batting, and upholstered it to create a new comfortable seat. I then reattached it back to the frame. Materials Purchased: * Fabric * Foam * Quilt Batting * Wood * Paint Why should you buy this chair? It is a black chair with a soft white seat that is great for everyday use.
Napkin Holder item
Napkin Holder
$5

auctionV2.input.startingBid

Handmade Napkin holder by a student in the Basic woodworking class. Student cut, sanded, and sealed with Linseed Oil.
Desk Organizer item
Desk Organizer
$5

auctionV2.input.startingBid

Created by Abigale S. Description: A multi-patterned desk organizer made from upcycled cans and wood. Process on how it was made: First, I got four reusable aluminum cans and a piece of wood to make this happen. Next, I sanded the piece of wood with a power sander and 80-grit sandpaper. I then started painting the piece of wood with black and pink paint to resemble a cow print pattern. Next, I gathered various materials, including paper, fabric, string, and printed patterns, to glue on the four cans. I then glued all the materials on the cans with a hot glue gun. Lastly, I glued the cans down to the piece of wood with a hot glue gun. Materials Bought: String Fabric
Striped Coffee Table item
Striped Coffee Table
$20

auctionV2.input.startingBid

Created by Seeley K. Process: It began as a wobbly table and then I un-wobbled it. I sanded, painted, and finally put stripes on it. Materials Purchased: * Paint (white, blue, orange, and yellow) * Sandpaper Why should you buy this coffee table? This took a lot of time and effort and would look great in your space.
Shelves item
Shelves
$5

auctionV2.input.startingBid

Created by an 8th-grade student Started with the dresser drawer. Sanded, added shelves, and painted grey.
Dog Bed w. Washable Cushion item
Dog Bed w. Washable Cushion
$10

auctionV2.input.startingBid

Created by Max S. and Cooper A. Process: We removed the hardware to sand down the drawer. We choose to paint the outside white and the inside navy. The drawer needed cushioning, so we found a good-quality pillow that was also machine washable. Materials Purchased: * Pillow * Paint * Sandpaper Why should you purchase this dog bed? This is a sturdy dog bed. It comes with a soft pillow that's washable. Suitable for small to medium dogs. Great for new pet owners.
VW End Table item
VW End Table
$40

auctionV2.input.startingBid

Created by: Kyle P Process: This little nightstand/table was completed covered in glitter paint so after much sanding, I gave it a new paint inspired by an idea on Pinterest. Kirchhayn Auto Parts and Recycling of Fredonia was very kind to donate a VW symbol. The headlights work! Materials Purchased: Sandpaper Paint Four drawer knobs 2 headlights
Jewelry Display Case item
Jewelry Display Case
$10

auctionV2.input.startingBid

Created by last year's 8th grader Started with a drawer. Sanded and painted the outside of the drawer. Added decorative paper backing, hooks for necklaces, a removable dowel for bracelets, and little dishes for rings and earrings.
Storage Box item
Storage Box item
Storage Box
$10

auctionV2.input.startingBid

Created by: last year's 8th grader Started with a drawer that was sanded and painted. Dividers were added, and a plexiglass cover held closed by strong velcro. It would be great as a possible fishing or craft box.
Plant Stand item
Plant Stand
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Brayden E. Process: After picking out an old drawer, I removed the handles and started sanding with 40 grit sandpaper. Eventually, I moved up to an 80 grit. Afterwards, I began painting the piece brown. I then reattached the handles. Once that was completed I taped the front allowing me to paint a blue square pattern. When that was completed I ordered a luggage rack to serve as the base and the piece was done. Materials Purchased: * Luggage Rack * Paint * Sandpaper * Tape Why should you buy this plant stand? You can use this for all of your plant pots as it has a sturdy luggage stand to hold it.
Dog Bed item
Dog Bed
$10

auctionV2.input.startingBid

Process: We removed the hardware to sand down the drawer. We chose to paint the outside and the inside brown to hide dirt. The drawer needed cushioning, so we found a good-quality pillow that was also machine washable. Materials Purchased: * Pillow * Paint * Sandpaper Why should you purchase this dog bed? This is a sturdy dog bed. It comes with a soft pillow that's washable. Suitable for small to medium dogs. Great for new pet owners.
Plant Stand item
Plant Stand
$20

auctionV2.input.startingBid

Created by: Chase and Cooper Process: After picking out an old dresser drawer, we added a stand, and painted it inside and out. New knobs were added to dress it up. Your plants are guaranteed to grow! Materials Purchased: Sandpaper Paint Hardware: Screws and Knobs
Outdoor Snowman 4x4 item
Outdoor Snowman 4x4
$10

auctionV2.input.startingBid

Made from a scrap 4X4 and a donated kitchen container. Painted by Abigale S.
Outdoor Snowman Yellow 4x4 item
Outdoor Snowman Yellow 4x4
$10

auctionV2.input.startingBid

Made from a scrap 4X4 and a donated kitchen container. Painted by Abigale S.
Navy Blue Formica Top Coffee Table item
Navy Blue Formica Top Coffee Table
$20

auctionV2.input.startingBid

Created by Jaxon C. Process: I sanded the wood and slowly made my way up to 120 grit. When painting the blue, I taped the top so the white formica top would remain clean. I then cut the wood for the shelves and painted them white. Then I cut and added the trim. I worked hard and spent a lot of time to make a quality item. Item purchased: wood, trim, paint, sandpaper
Black and White Desk w. 4 Drawers item
Black and White Desk w. 4 Drawers
$20

auctionV2.input.startingBid

Created by Max S. and Cooper A. Process: When we found this desk it needed lots of work, as it was scratched severely and the paint was completely trashed. We started by removing old hardware that would get in the way of sanding. Once the sanding was done on the body and the drawers, it was time to paint. We finished this project in two different colors, white for the body and black for the drawers. Materials Purchased: * Paint * Sandpaper * Drawer knobs Why should you buy this desk? This desk can be used for work. It has plenty of storage with 4 pullout drawers and even has a pullout writing board. The surface has been sanded so smooth that it can be used for writing as well!
Formica Top Round Dinner Table with 4 Leaves item
Formica Top Round Dinner Table with 4 Leaves
$50

auctionV2.input.startingBid

Created by Eladio, Max, Drew, and Chase Process: First, we started by chipping off and then eventually sanding off the vinyl that was stuck on the top and leaves. Second, we sanded the legs with detail sanders. We also hand sanded with 80 grit sandpaper. Next, we removed the locking hardware for the leaves. Lastly, we painted the legs off-white and stained the top and leaves. The top edge was stained and shellaced. Materials Purchased: * Paint * Stain * Shellac * Paint Scrapers * Sandpaper Why should you buy this table? You should purchase this pedestal table so that you can enjoy a nice meal with friends or family.
Blue Buffet w. Solid Oak Top item
Blue Buffet w. Solid Oak Top
$50

auctionV2.input.startingBid

Created by Ian S. Process: This started as a beat-up black and white dresser with a cracked back barely hanging on. First, we started by sanding with multiple grits of sandpaper going up to 240. Next, we painted the dresser with 2-3 coats of paint. Lastly, we removed the back panel and replaced it with a newer, better one. Materials Purchased: * Paint *Sandpaper *Wood for new back Why should you buy this buffet? We worked on this project with care and spent a long time ensuring the highest quality possible. By purchasing this you can be assured that all of our hard work doesn’t go to waste.
Art Table with 2 Drawers and Canvas Ledge item
Art Table with 2 Drawers and Canvas Ledge item
Art Table with 2 Drawers and Canvas Ledge
$30

auctionV2.input.startingBid

Created by: Eladio and Hunter Process: We decided to transform an old makeup vanity table into an art table. We had to sand it down by hand. Then we removed the mirror and hinges to also sand them down. After that we filled the holes and then painted the table with white primer and then white paint. Afterwards, we splatter painted with multiple colors.mLastly, we repainted the drawers and reattached the lid with new screws and knobs. Materials Purchased: * Screws * Hardware * Paint * Sandpaper Why should you purchase this art table? You should purchase this art table to let out your inner artist!
Console or Entryway Table item
Console or Entryway Table
$25

auctionV2.input.startingBid

Created by Max C. and Jaxon C. Process: We picked this table because it needed a lot of work. There was a lot of sanding to get it ready for paint. After painting it blue and touching up any areas as needed we reattached the hardware. Materials Purchased: * Paint * Sandpaper * Hardware Why should you buy this table? Because it's a blue table with a nice drawer. It's very smooth and can make a very nice working space, a conversation piece in your entryway, or a practical solution for behind your sofa.
Rustic Beverage Station item
Rustic Beverage Station
$35

auctionV2.input.startingBid

Created by Ryan S. Process: This piece started as a blue dresser complete with all its drawers. Parts of it were broken and it had very dirty handles. I sanded down areas to create a rustic look. I also decided to take out the middle drawers and replace them with shelves. Finally, new hardware was attached. Materials Used: * Paint * Wood * Sandpaper * Hardware Why should you buy this beverage station? To have a unique, one-of-a-kind way to enjoy and store a variety of beverages. Don't need a beverage station? This would also work great for books or toy storage!
Dog Bed w. Washable Cushion item
Dog Bed w. Washable Cushion
$10

auctionV2.input.startingBid

Created by Max S. and Cooper A. Process: We removed the hardware to sand down the drawer. We choose to paint the outside and inside white. The drawer needed cushioning, so we found a good quality pillow that was also machine washable. Materials Purchased: * Pillow * Paint * Sandpaper Why should you purchase this dog bed? This is a sturdy dog bed. It comes with a soft pillow that's washable. Suitable for small to medium dogs. Great for new pet owners.
2 Drawer Coffee Table in Perwinkle Blue w. Gray Stained Top item
2 Drawer Coffee Table in Perwinkle Blue w. Gray Stained Top
$35

auctionV2.input.startingBid

Created by Chase S. and Drew Process: We worked on sanding the project for approx. 4 weeks because the initial stain was so dark. Next we spent 5 days staining the top. Finally, we painted the base and the drawers. Materials Purchased: * Paint * Stain *Wood Finish *Sandpaper Why should you buy this coffee table? You can put it in your living room, sit down, and rest your coffee on it as the sun is rising up for a new day.
Footstool item
Footstool item
Footstool
$10

auctionV2.input.startingBid

Footrest with Storage Process: Started with a small drawer and sanded and painted it grey. A top with an attached cushion was added along with recycled feet. Materials purchased: wood, cushion, paint, hardware
Spiderman Comics Tall 6 Drawer Case item
Spiderman Comics Tall 6 Drawer Case item
Spiderman Comics Tall 6 Drawer Case
$25

auctionV2.input.startingBid

Created by: Alex Process: I started by sanding off the old paint to prepare for the new. I like Spiderman so I picked out some scrapbook paper comics. I found paint that matched. After painting, I Modge Podged the comics to the drawer. This took planning. I put the drawer handles back on. Materials Needed: *Sandpaper *Paint *Scrapbook comics
Entryway Storage item
Entryway Storage
$50

auctionV2.input.startingBid

Created by: Chase, Eladio, Max, and Cooper Process: This came to us as a solid oak 90s entertainment center! After removing the three doors, we did a lot of sanding, but this made a nice surface for painting. The painting took awhile too. After taking apart an old pallet, we sanded and varnished those boards. We added a back and nailed the pallet boards to it along with some hooks for jackets and bags. Materials Needed: *sand paper *paint *varnish *pallet boards
Two Drawer Shelf item
Two Drawer Shelf
$10

auctionV2.input.startingBid

Created by: Chase Process: Only a little sanding was needed on the face of this drawer before we painted it creamy white. We connected the drawers to make a short standing shelf. Materials Needed: *sandpaper *paint
Three Color Three Drawer Shelf item
Three Color Three Drawer Shelf
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by: Jaxson, Brayden, and Chase Process: A bit of sanding took the finish off of the front of these drawers. Then we just had to paint them. Materials needed: *Sandpaper *Paint *Glue
Gray and White Three Drawer Shelf
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by: Cooper and Chase Process: A little sanding and paint was all that was needed to make these drawers into a neat shelf. Materials Needed: *Sandpaper *Paint *Glue

common:zeffyTipDisclaimerTicketing