2025 Red Carpet Night Silent Auction

1. Amazing 12-Person In Home Wine Sampling
$50

Bring the vineyards straight to your doorstep! You and your guests will taste wines from different parts of the world that you may not find through other outlets. This wine sampling is a great way to understand unique wines and have fun in the process. Many of our wines are produced in limited quantities and may not be available every year! We focus on bringing unique grapes and lesser known wine regions to your sampling. With PRP, you notice these differences as your spend time with your personal Wine Consultant. PRP Wine International has been providing In Home Wine Samplings to clients since 1989. Our mission is to deliver a personal In Home Wine Sampling Experience of fun, laughter, and culture to every home. Includes: -Premium Wine Sampling for up to 12 people -8 bottles of wine -90-minute session with personal Wine Consultant Valid within 90 minute drive of this PRP Wine Location (applies to in-person and virtual tastings). Tastings available in the following states only: IL, IN, MI, FL, NC, CA, WI, MO, AZ. Must be 21 y.o. to participate. Void where prohibited by law. At the conclusion of the wine sampling, you will have an opportunity to place an order with your Consultant for any wines you’d like to acquire since they are not found in restaurants or stores in the US, however no purchase is required.
2. Private Cooking Class with Italian Chef
$440

Enjoy the culture and food of Italy from the comfort of your home! With this Virtual Cooking Class, you and your friends (up to 6 people total) will receive private instruction from an Italian chef. Make Tuscan creations as you sip your wine and enjoy tunes specifically chosen for you. Select one menu from a variety of options, receive your ingredient list, and go to the store to get prepared. At the agreed upon day and time, the private lesson will start, music will be turned on, and the cooking will begin! INCLUDES: - Virtual Private Cooking Instruction for 6 People - Musical Playlist - Suggested Wine Pairings - Recipe Book and Tips - 20% Discount on Any Future Bookings Experience lasts from 2 to 2.5 hours and is for up to 6 people from multiple devices. Ingredients not included. Valid online for a wide variety of dates. Subject to availability of Italian chef. Class not to be scheduled after 2 PM Eastern due to time difference. Book within 12 months of purchase.
3. Europe & More! 7-Night Resort Stay item
3. Europe & More! 7-Night Resort Stay
$1,000

Choose from up to 3,000 resorts across the globe, including in the US, Canada, Mexico, Caribbean, Atlantic Islands, and Central and South America. Popular domestic destinations include The Rockies, Orlando, Las Vegas, Tahoe, and Cape Cod. Package includes: - 7 nights of resort accommodations - Accommodations available for 2 adults as well as for 2 adults and 2 children (11 and under). Paid upgrades available. - Browse resorts and availability here: www.mywebrez.com/odenzaowrp Some resorts charge a mandatory resort fee (ranging from $0 to $50/night) that is out of Odenza's control. View resorts, availability, room details, and applicable fees at: www.mywebrez.com/odenzaowrp Tip: When searching availability, start with a broad date range (say, an 8-week window), then view specific dates available at each resort.
4. 4 Nights in London + Food Tour!
$2,000

London offers a captivating blend of rich history, world-class culture, and vibrant neighborhoods. Escape for a 4-night stay for two, complete with lovely accommodations in a prime location. Embark on a guided walking food tour to explore the city's vibrant culinary scene and savor its iconic flavors. INCLUDES: - 4 nights accommodation in London - Choose from 4-star hotels in the city center (details below) - Room will accommodate 2 adults and may contain a large bed or two smaller beds at hotel's discretion - Highly rated walking food tour of London - Upgrade your room, extend your stay, and add additional travelers for a fee at redemption Food tour: Visit the famous Borough Market to try awarding winning sausage rolls and fish and chips. Continue to a historic pub for the best of British cheeses, served with grapes, fig cakes and chutneys. Wash them down with real London Beers, Ales, or delicious ciders (or non-alcoholic options). Finally, enjoy a classic English dessert, served of course with English breakfast tea.
5. 4-Night Vacation to Montana!
$1,800

Experience the rugged beauty of Montana with a 4-night stay at your choice of hotels, where breathtaking landscapes and outdoor adventures await. This getaway promises relaxation, exploration, and unforgettable memories in the heart of Big Sky Country. INCLUDES: - 4 nights in your choice of properties in Montana. - Choose from hotels and resorts detailed in the link below. - Room will accommodate 2 adults and may contain a large bed or two smaller beds at the property's discretion. - Upgrade your room, extend your stay, and add additional travelers for a fee at redemption. Some resorts charge a resort fee at check-in, as well as a refundable deposit. View valid resorts, current availability, estimated fees at check-in, and booking terms at: https://redeem.travelpledge.com/T51061
6. 4 Nights in Breathtaking Banff!
$1,400

Escape to the breathtaking beauty of Banff National Park with a 4-night getaway for two. Surrounded by the majestic Canadian Rockies, this retreat promises a blend of serene landscapes and outdoor adventures. INCLUDES: - 4 nights in your choice of hotels in the Banff area - Choose from hotels detailed in the link below - Room will accommodate 2 adults and may contain a large bed or two smaller beds at hotel's discretion. - Upgrade your room, add additional travelers, and extend your stay for a fee at redemption. Some properties charge a resort fee at check-in, as well as a refundable deposit. View valid resorts, current availability, estimated fees at check-in, and booking terms at: https://redeem.travelpledge.com/T42825
7. 4-Night All-Inclusive Escape to Cancun!
$1,300

Enjoy this four-night all-inclusive vacation for two at the Hotel All Ritmo Cancun & Waterpark. This family-friendly hotel is 3.5 stars and is wrapped in a classic-Mexican environment that offers an excellent personalized service. A wide variety of activities and attractions guarantee you a lot of fun and the perfect adventure. Experience The Tree House with 4 waterfalls and exciting water slides, water umbrellas, the unmissable and always refreshing bucket of water. INCLUDES: - 4 nights in Standard Room - All food and beverage during your stay - Activities and nightly entertainment - Fitness center - All taxes and fees Garden view room comes with a king size bed or two double beds and bathroom. All Ritmo is located 2 km north of downtown Cancun in the area of ​​Playa Mujeres which is facing the Caribbean Sea. Upgrades (e.g, add kids) and date changes may be available for an additional fee.
8. 2-Night Golf Resort Getaway
$450

Escape to your choice of golf resorts throughout the continental US, where world-class fairways and stunning scenery await. Whether you seek relaxation or championship-level play, this getaway promises the perfect blend of leisure and excitement. INCLUDES: - 2 nights in your choice of golf resorts located all over the continental US - Choose from resorts detailed in the link below - Destinations include Arizona, Florida, Michigan, and more! - Room will accommodate 2 adults and may contain a large bed or two smaller beds at hotel's discretion - Upgrade your room, add additional travelers, and extend your stay for a fee at redemption This package does not include greens fees. Traveler is responsible for booking their golf after certificate redemption. There is no requirement to purchase golf to redeem. Some properties charge a resort fee at check-in, as well as a refundable deposit. View valid resorts, current availability, estimated fees at check-in, and booking terms at: https://redeem.travelpledge.com/T21022
9. Golf Resort Getaway! Florida or Arizona
$1,000

Escape to your choice of 3 and 4-star golf resorts in Florida, Arizona, and a variety of other destinations. Whether you seek relaxation or championship-level play, this getaway promises the perfect blend of leisure and excitement. INCLUDES: - 3 nights in your choice of golf resorts detailed in the link below - Destinations include Arizona, Florida, Michigan, Colorado, and California, with the most options in Arizona and Florida - Room will accommodate 2 adults and may contain a large bed or two smaller beds at hotel's discretion - Upgrade your room, add additional travelers, and extend your stay for a fee at redemption This package does not include greens fees. Traveler is responsible for booking their golf after certificate redemption. There is no requirement to purchase golf to redeem. Some properties charge a resort fee at check-in, as well as a refundable deposit. View valid resorts, current availability, estimated fees at check-in, and booking terms at: https://redeem.travelpledge.com/T31106
10. 4-Night Family All-Inclusive Vacation!
$2,400

Escape to tropical paradise with a 4-night, all-inclusive getaway for a family of four to your choice Cancun, Punta Cana, and other select destinations! Treat your family to pristine beaches, exciting water activities, and unforgettable family moments. INCLUDES: - 4 nights in your choice of all-inclusive resorts in Cancun, Punta Cana, and other select destinations - Choose from highly rated 4 and 5-star resorts detailed in the link below - All meals and beverages included in the resort's all-inclusive plan (some premium items may require additional charge) - Room accommodates 2 adults and 2 children (12 y.o. and under at check in) and contains king bed plus sofa bed or two double beds, or another comparable configuration - Room upgrades, extended dates, premium dates, and additional travelers (including children over 12 y.o.) may be added for a fee at redemption Some resorts charge local tourism taxes at check-in, as well as a refundable deposit. View valid resorts, current availability, and booking terms at: https://redeem.travelpledge.com/T41086
11. Game Show Battle Rooms Basket
$45

1 Basket (1 show for up to 6 people, a tshirt, trophy, koozie, and a foam finger). $226 value.
12. Cane's Basket
$10

Basket of Raising Cane's goodies.
13. Rockabye Baby Basket
$7.50

4 CD's, 1 onesie, and 1 bib. $65 value.
14. Arizona Cardinals hat and shirt
$15

Arizona Cardinals hat and t-shirt. $60 value.
15. Dance 101 Certificate and Basket
$25

Dance 101 certificate (1 month) and basket. $68 value.
16. Soccer Shots Swag Bag
$90

Swag bag & 1 semester of soccer. $230 value
17. Honey, Olive Oil, and Vinegar Basket
$20

Basket including Carefree Buckwheat Raw Honey, Sogno Toscano Pancetta Olive Oil, and Truffle Flavour Glaze w/ balsamic vinegar of modena. $59 value.
18. Ballis Glass Tumblers
$25

2 14oz hand blown drinking glasses (dishwasher safe). $100 value.
19. Trader Joe's Snack Basket
$10

Trader Joe's bag including chocolate, juice boxes, cookies, brioche waffles, kettle corn, protein bars, crackers. All the snacks a kid could want! $40 value
20. Yellow striped crochet doll
$50

Crocheted doll handmade by Ms. Laura!
21. Orange striped crochet doll
$50

Crocheted doll handmade by Ms. Laura!
22. Wine Basket
$45

Basket including Arizona Dry Rosè Wine (75% Syrah, 25% Pinot Noir), local artist made wine charms, and 3 designer wine jackets. $111 value.
23. State Forty Eight Basket
$35

State Forty Eight Goodie bag: 1 hat, 1 pin, pack of stickers, $48 gift card.
24. Vintage German Figurine
$15

Goeble German Figurine. $75 value.
25. Snow Baby Porcelain Doll
$7.50

Snow baby porcelain doll by award winning German artist (1996). Item is not opened. Value $40
26. Mountain Sculpture
$50

Mountain sculpture made of slabs of natural stone with air plants. $140 value.
27. Nathan Roberts Collage
$14

Handmade paper collage. $75 value.
28. Pressed Flower Art and Bookmark
$14

Framed pressed flower art by artist Michelle Kim and flower pressed bookmark. $64 value.
29. Print and Handmade Earrings
$15

"I'm Stronger Than I Think" limited edition print (medium- ink on paper) by Carolina Adams and handmade earrings by DassyDas designs. $73 value.
30. Alayna Kinkaid-Bolar Portraits
$30

Local artist, acrylic paint. Two portraits. $75 value.
31. Desert Figs Design Ring
$15

Desert Figs Design Metal Ring. $98 value.
32. Fused glass small plate
$10

Fused glass small plate by artist Suzanne Spalding. $55 value.
33. Sterling Silver Ear Cuff
$10

Sterling Silver Ear Cuff by Unusual Earrings. $33 value.
34. Lava Flow Hand-Poured Art
$14

Lava Flow Hand-poured art by artist Katrina Karfineart. $60 value.
35. 26x54 Hand Painted Art Piece
$60

26x54 hand painted art piece by Brooke Blakeman. $400 value.
36. Burro Print
$12

11x14 "Burro" print (medium - charchoal drawing) by Al Hone Fine Art. $30 value.
37. Mixed Media Fine Art Print
$6

12x18 "Not Always Black and White" mixed media fine art print by Mary Hone Photography. $40 value.
38. 8x10 print of oil canvas "flying Aventador 2016"
$12

8x10 print of oil canvas "flying Aventador 2016" (lambourghini) by J.Vak Studio. $29 value.
39. Cactus balloon dog print
$12

Cactus balloon dog print by Jonah Ballard. $39 value.
40. Photo of Joshua Tree Sunset
$25

12x16 photo of Joshua Tree Sunset by Scarola Photography. $80 value.
41. Book Illustration Print
$5

Book illustration print signed and remarked by author/illustrator of children's books Scott E. Sutton. $25 value.
42. Bubbles Print
$20

"Bubbles" 16x16 print of prisma colored pencils on black paper by Duncan Roberston Art . $80 value.
43. Original Acrylic Saguaro Painting
$35

Original acrylic Saguaro painting (10 3/4 x 16x 3/4) by Wood-N-Canvas. $180 value.
44. Picture By John Farrell
$8

Includes: 4x6 Picture by John Farrell. $60 value.
45. Ceramic Mug
$4

Evergreen 17 oz ceramic floral mug. $20 value.
46. Wheel of Fortune Basket
$12

Certificate to a taping of wheel of fortune (4 people), a fanny pack, a pin and a pen. $100 value.
47. The Workshop Pilates Gift Card
$35

$100 gift card to The Workshop Pilates.
48. Buttered Up Bakery Gift Card
$5

$25 gift card to Buttered Up Bakery.
49. Reformed Pilates Certificate
$120

Certificate for pack of 10 classes to Reformed Pilates. $300 value.
50. Date Night
$110

Includes: $250 Peppermill gift card and 2 tickets to Ballet Etudes-Alice and Wonderland. Value $302.
51. Adventurous Stills
$20

Includes: Free Distillery Tour & Tasting for 2 people. Value $50
52. Bearizona Car Pass
$60

Includes: One car pass. Value $150.
53. Martial Arts Class
$35

Includes two options: Mat Monkey 1 or Ninja Classes. Value $192.
54. Martial Arts Class
$35

Includes two options: Mat Monkey 1 OR Ninja Classes. Value $192.
55. Martial Arts Class
$35

Includes two options: Mat Monkeys 2 OR Junior Samauri. Value $192.
56. Martial Arts Class
$35

Includes two options: Mat Monkeys 2 OR Junior Samauri. Value $192.
57. Coopers Hawk Lux Tasting
$10

Includes: Lux Tasting for 4. Value $52.
58. Costco Giftcard
$20

Includes: $50 giftcard. Value $50.
59. Crayola Experience
$20

Includes: Two tickets. Value $52.
60. Desert Botanical Garden One Time Family Pass
$40

Includes: 1 family pass (1 time complimentary entry for 2 adults and 2 children). Value $100.
61. Desert Botanical Garden One Year Membership
$50

Includes: 1 year friends and family membership. Value $119.
62. Diamondback Tickets
$95

The bearer will receive 4 Baseline Reserve Tickets to a 2025 regular season home game of their choice. Offers are valid Sunday-Friday. Not valid on March 27, May 11, June 15, and July 4. Postseason games are not included. Vouchers can be redeemed beginning Monday, March 11, 2025, through Friday, September 25, 2025, and will expire at the conclusion of the 2025 regular season. Food and beverages are not included with this certificate. This certificate has no cash value and is nonnegotiable. Value $236.
63. Gourmet Gift Basket Gift card
$5

Includes: One gift card for $25. Value $25.
64. Great Arizona Puppet Theatre Passes
$12

Includes: Four "admit 1" passes. Value $64.
65. House of Comedy Tickets
$104

Includes: Eight tickets. Value $260.
66. Idea Museum Tickets
$16

Includes: Two admission passes. Value $40.
67. Idea Museum Tickets
$16

Includes: Two admission passes. Value $40.
68. Intentional Foods Gift card
$18

Includes: One $45 gift card. Value: $45.
69. Justine Bachner Photography
$70

Includes: Family standard photo package. Valid until December 31st, 2025.Value $350.
70. Mexico Beach House Vacation
$480

Mexico house 3 days: House in Las Conchas Mexico. The beautiful Casa De Paz Y Bien in Las Conchas Mexico about 4 hours south of the Phoenix. This is a fully furnished home, complete with kitchen and wifi. (Bring your own electronics). This lovely home is spacious and quiet for a quiet weekend or family event. Sleeps up to 22 with the 3 bedrooms and 2 bathrooms in the main house, a courtyard separating the garage and 2 bunk houses; each with 8 bunk beds and 2 full bathrooms. Complete with 2 large sitting balconies, grill, and washer and dryer. Its beach view and across the road walking distance to the water and beach front access makes the perfect escape for fun and sun. On a clear day you can see the mountains of Baja across the water. It is 20 minutes from downtown Rocky point and 30ish minutes from the resort areas. Renters pay for food, $100 cleaning fee to the property manager. (CANNOT rent from November 25- April 26). Value 3 days $1200.00 Value 7 days $2800.00.
71. The Loft Cinema Tickets
$40

Includes: Four ticket vouchers. Value $100.
72. Lowell Observatory Tickets
$40

Includes: Four tickets. Value $100.
73. OHSO Brewery and Distillery Gift Card
$12

Includes: One $30 Gift Card. Value $30.
74. Odyssea Aquarium Adult Tickets
$43

Includes: Two adult general admission tickets. Value $108.
75. Pesto's Pizza and Wine Bar
$40

Includes: One $100 gift card. Value $100.
76. Phoenix Rock Gym Certificate
$20

Includes: One $52 certificate. Value $52.
77. The Phoenix Symphony Tickets
$25

Includes: Two ticket vouchers. Value $178.
78. Phoenix Rising Tickets
$64

Includes: four vouchers to a regular season game. Value $160.
79. Tippi Toes Class Pass
$30

Includes: One month class pass. Value $75.
80. Wildlife World Zoo & Aquarium & Safari Park
$50

Includes: 10 child passes to the zoo (3-12). Value $290.
81. Wildflower Gift Card
$40

Includes: One $100 gift card. Value $100.
82. PRP Wine International Tasting
$165

Includes: One tasting for an 8-bottle in-home virtual wine samplings for up to 12 people. Value $415.
83. PRP Wine International Tasting
$165

Includes: One tasting for an 8-bottle in-home virtual wine samplings for up to 12 people. Value $415.
84. PRP Wine International Tasting
$165

Includes: One tasting for an 6-bottle in-home virtual wine samplings. Value $415.
85. PRP Wine International Tasting
$165

Includes: One tasting for an 6-bottle in-home virtual wine samplings. Value $415.
86. DIG IT Gardens
$28

Includes: Plant, pot, and gift card. Value $70.
87. 5birdsspa Gift Basket
$160

Includes: A baby bird heads package, hair growth, scalp care products, and gift certificate. Value $400.
88. Elite Island Resorts Vacation item
88. Elite Island Resorts Vacation
$850

Includes: 7-10 nights at the Pineapple Beach Club Antigua with Oceanview accommodations for up to three rooms (double occupancy). Adults-Only. Value $3,150.
89. Elite Island Resorts Vacation
$850

Includes: 7-10 nights at the St. James Club Antigua with Premium accommodations for up to three rooms (double occupancy). Family-Friendly. Value $3,600.
90. Elite Island Resorts Vacation
$850

Includes: 7-10 nights at The Club Barbados Resort and Spa with a one bedroom suite accommodations for up to three rooms (double occupancy). Adults-Only. Value $3,225.
91. Elite Island Resorts Vacation
$850

Includes: 7-10 nights at The Verandah Antigua with a water view suite accommodations for up to three rooms (double occupancy). Adults-Only. Value $4,200.
92. Elite Island Resorts Vacation
$850

Includes: 7-10 nights at the Hammock Cove Antigua with a luxury water view accommodations for up to three rooms (double occupancy). Adults-Only. Value $5,700.
93. Elite Island Resorts Vacation
$850

Includes: 7-10 nights at the Los Establish Boutique Resort with a luxurious scenic accommodations for up to three rooms (double occupancy). Adults/Family (8+). Choose one adventure daily: Zip-Lining through the Rainforest, Rum Tasting Tour, River Rafting on the Chiriqui River, Coffee Plantation Tour, Bird Watching at Paradise Gardens, Hiking to the Lost Waterfalls, Panoramic Rainforest Tour, Walk along Hanging Bridges, Cangilones River Tour, and Spa Treatment. Value $4,350.
94. Elite Island Resorts Vacation
$850

Includes: 7-10 nights at the Galley Bay Resort & Spa Antigua with a beachfront resort accommodation for up to three rooms (double occupancy). Adults-Only. Value $5,700.
95. Boat Rentals of America-Tempe Town Lake
$40

Includes: One $100 gift card. Value $100.
96. Intentional Foods Gift Card
$18

Includes: One $45 Intentional Foods gift card. Value $45.
97. Phoenix Art Museum Pass
$15

Includes: One museum pass. Value $90.
98. Duck and Decanter Gift Basket
$48

Includes: Four free sandwiches, a french press with their best selling ground coffee, sweet treats including their homemade fudge, their best selling hot sauce, and more! Value $120.
99. Michael McKee Gallery
$30

Includes: 16x24 "Aspen Highlands Summer" print of pastel painting. Value $225.

