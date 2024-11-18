eventClosed

2025 RHM PTO's Fiesta De Mayo Auction

4603 Albion St, Boise, ID 83705, USA

[01] One Month of Little Rockers Classes (Ages 3-5) item
[01] One Month of Little Rockers Classes (Ages 3-5)
$65

Gift Certificate for (1) Month of Little Rockers Classes at Boise Rock School (Ages 3-5)
[02] Crocheted Kid's Sweater (Size 6)
$20

Beautifully crafted by Ellen Langrill, this hand-knit 6T sweater is the perfect cold-weather accessory
[03] Crocheted Kid's Sweater (Size 6)
$20

Beautifully crafted by Ellen Langrill, this hand-knit 6T sweater is the perfect cold-weather accessory
[04] Crocheted Kid's Sweater (Size 8-10)
$20

Handmade crochet sweater, size 8-10. Gifted and made by Ellen Langrill.
[05] Crocheted Kid's Sweater (Size 4)
$20

Handmade crochet sweater, size 4. Gifted and made by Ellen Langrill.
[06] Bogus Basin summer day passes
$80

(2) Unlimited summer season all-day passes for Bogus Basin Why experience the fun just once, when you can enjoy the activities as much as you want all day long! The UNLIMITED DAY PASS is the key to a day full of excitement all on a single ticket! INCLUDES UNLIMITED ACCESS TO: Glade Runner – Idaho’s only Mountain Coaster Scenic Chairlift Summer Tubing Bungee Trampoline Climbing Wall
[07] Cascade Raft & Kayak 1/2 Day
$75

(2) passes for a half-day trip on the Main Payette River with Cascade Raft & Kayak! Experience Idaho's whitewater Guided whitewater rafting near Boise, Idaho on the Main Fork of the Payette River. This three-hour river trip has playful white water rapids for all experience levels. Valid for Summer 2025 season (May-September). Minimum age: 5 years old
[08] World Center for Birds of Prey Day passes
$40

(2) Family day passes to the World Center for Birds of Prey, up to 4 persons per pass
[09] Prost! gift card
$35

Gift card ($50) to Prost! Boise, "German Bier, Food, and More -"
[10] North End Pizza gift card
$55

Gift card ($75) to North End Pizza Boise, "Pizza. Neighborhood."
[11] Matlack's Public House gift card
$35

Gift card ($50) to Matlack's Public House, "A Public House for All to Enjoy"
[12] Coffee Life gift card
$10

Gift Card ($25) Boise Coffee Life (near Franklin and Phillipi)
[13] Boise Contemporary Theater tickets
$50

(2) Premium Single Tickets to Boise Contemporary Theater Two tickets valid in Section A to any Mainstage Production during the 25-26 Season Productions announced for 25-26 season: Eureka Day, All is Calm: The Christmas Truce of 1914, Primary Trust, and Ajax Please note that 25/26 Single Tickets will not be available for sale or redemption until September 1st 2025.
[14] Fresh Garden Veggie Boxes
$10

A delicious box of fresh veggies hand-picked from the Sayles' garden, to be delivered in September
[15] Handmade Cinnamon Rolls
$35

IYKYK! One dozen of Jason's Organic GF cinnamon buns. They will be delivered to the school the Friday before Mother's Day. Pop them in the oven Mother's Day morning and you will win the day!
[16] Kindermusik and gift basket
$50

Voucher for (1) Month of Kindermusik classes at Music Center Studios in Boise (State & 18th)
[17] (20) Gallons of Whole Milk from Reed's Dairy
$50

A coupon booklet with (20) individual coupons redeemable for a gallon of whole milk at Reed's Dairy. Reed's Dairy has been serving Idaho local farm fresh milk and dairy since 1962!
[18] Goldfish Swim School gift bag and class voucher
$100

Goldfish Swim School gift bag with towel and $160 class voucher (5 weeks of standard lessons), valid at Boise location
[19] Zoo Boise Family Pass
$30

Zoo Boise Family 4-Pack, admits (2) adults and (2) children
[20] Boise Philharmonic tickets
$75

(2) vouchers for tickets to a 2025-2026 Boise Philharmonic Concert (Excl. special events, seats in section B)
[21] Wyld Child gift card
$35

Gift card ($50) to Wyld Child Wyld Child is "a modern roadside kitchen in the Bench neighborhood of Boise, Idaho."
[22B] D&B Supply gift card
$65

Gift card ($50) to D&B Supply With stores across the Treasure Valley and beyond, D&B Supply is your source for everything from farm and pet supplies to lawn and garden care.
[23] Framed Original Watercolor
$75

Detail of cathedral in San Miguel de Allende, Mexico. 8" x 8" frame, 4.5" x 4.5" artwork. Valued at $225
[24] Pasture raised chicken eggs (3 dozen)
$20

Enjoy three dozen farm fresh eggs from the Douglas farm this summer! Spread out over the summer months, receive a dozen colorful eggs at a time from Julie at school. These eggs are delicious!
[25] One week of RHM Summer Camp
$175

One week of elementary school summer day camp at Rose Hill (school day hours). Open to students entering 1st through 6th grade. Give your elementary age child a fun-filled week to explore one of our 2025 Summer Camps, with themes like National Parks, Around the World, and Paper-crafting! https://www.rosehillmontessori.com/summer-camp
[26] School of Soccer Summer Camp
$90

School of Soccer 2025 Soccer Camps are for ages 6-11 year old (players will divided in age groups) and open for all levels of play. Come join us for a summer of soccer and FUN!
[27] Full Car Detail - Larry Miller Honda
$250

(1) Gold Package Detail at Larry H Miller Honda of Boise, including hand wash, full interior detail, and full exterior detail. $460 value!
[28] RHM Elementary Class artwork
$50

One-of-a-kind! Framed embossed metallic artwork created by the RHM Elementary class students.
[29] Personal Gardener
$200

A Community Experience: Personal Gardener. Rose Hill Parent EB Kauffman will come design and plant two existing pots at your house (within Boise city limits). The pots can be up to 16" in diameter and must have soil in them. EB to choose the plants/flowers.
[30] Landscape Services
$275

A Community Experience: Landscape Services. Full day of landscape services curtailed to the clients' needs. Or split the day into 2 days for a spring and fall clean up! May include design, irrigation improvements, pruning, planting. Provided by Geode Garden Design LLC
[31] Babysitting Services
$50

A Community Experience: Babysitting Services. Rose Hill Parent Missy Sayles will babysit your kiddos for up to 3-hours. Enjoy that most precious of parental luxuries - time!
[32] Warhawk Air Museum tickets
$30

(4) general admission tickets to visit the Warhawk Air Museum in Nampa. From WWI to the Cold War, Warhawk's collection of original aircraft and artifacts showcases military aviation.
[33] Homemade sourdough loaves
$25

(2) Homemade and fresh-baked sourdough loaves, one cinnamon sugar and one regular. From Rose Hill parents Jessica & Jay Ozuna
[34] Local Coffee Lover's Basket
$85

A collection of coffee items with all coffee from local shops! Includes (1) bag of ground coffee, (5) bags whole coffee, (1) instant coffee pack, coffee mug, (5) coffee flavorings, assortment of sweet treats, and coffee themed game.
[35] Handstands Gymnastics Basket
$50

For the little gymnast! (1) month of Handstands Gymnastics classes offered at Rose Hill, a home gymnastics mat, and turtle obstacle stepping stone toys
[36] Split Rail Winery - White Noise Collection
$60

(3) Bottles of Split Rail Winery's "White Noise" Pétillant Naturel wine. Pétillant Naturel is a sparkling Dry Riesling made in the ancestral method. Each bottle is a different vintage, perfect for a side by side tasting!
[37] Sip, Savor, Repeat Wine Basket
$150

2021 Sparkman Preposterous Malbec (93 pts), 2024 Long Shadows Julia’s Dazzle Rosé (93 pts), 2023 Decoy Sauvignon Blanc (93 pts), Josh Prosecco (93 pts), 4 Stemless Wine Glasses, Wine Key, Wine Aerating Pourer, Cork Bottle Stoppers, Theo Chocolates, Various Crackers, Nuts, Dried Fruits and Olives. Follow instructions in the title for best enjoyment. Pairs well with the babysitting auction item. Bid on both!
[38] Simplot Backpack and Fries
$25

A true Idaho item: Simplot branded backpack and 20 lbs of frozen shoe string french fries
[39] Tecti Kinetic Building System Toy
$10

TECTI cube toy - interlocking, moveable cubes with endless possibilities.
[40] Stomp Rocket Dueling Rockets
$10

The Original Stomp Rocket toy! With the special Dueling Base, two kids can launch rockets at the same time. No batteries, no screens - kid powered fun!
[41] My First Science Kit
$10

Science experiment kit for ages 4+
[42] Lego Botanicals: Bouquet of Roses
$20

A beautiful bouquet of roses that won't ever wilt! 822 pieces, recommended for ages 18+
[43] Lego Botanicals: Tiny Plants
$20

Enjoy these tiny exotic plants without the exotic maintenance! 758 pieces, recommended for ages 18+
[44] 3D Puzzle Hogwarts Castle
$10

A film-accurate 3D puzzle model of the Hogwarts Castle to build at home. 209 pieces, recommended for ages 12+
[45] Handcrafted cloud bowl
$40

This cloud motif bowl is handcrafted by local Boise artisan Katie Miller. Her functional pieces are featured in the dining rooms of local restaurants including Kin.
[46] Arts & Crafts Basket
$40

Arts/Crafts: colored pencils, water color & Gel pens, sidewalk chalk, Craft kits, sketch book, construction paper and much more!
[47] BBQ-Grill Basket
$25

Variety of spices and seasonings, marinades, trays, pans, grill tools and more!
[48] Spa Basket
$50

Selection of Epsom salts, shower steamers, face masks, soaking bins, eye gels, bubble baths and more!
[49] 3D Printed 'Venator' Star Destroyer
$30

3D Printed Star Wars 'Venator-Class' Cruiser / Star Destroyer Donated by Rose Hill Parent Kyle Erickson
[50] 3D Printed Star Destroyer
$30

3D Printed Star Wars Imperial Star Destroyer Donated by Rose Hill Parent Kyle Erickson
[51] Aquarium of Boise passes
$65

(2) Day passes to the Aquarium of Boise, each pass admits up to 2 adults and 4 children Featuring 35,000 gallons of saltwater and over 250 different species of animals and marine life!
[52] Crocheted Sock Monkey Purse
$15

Beautifully crafted by Rose Hill grandparent Ellen Langrill, this fun, hand-knit sock monkey purse is sure to turn heads!
[53] Quilted Baby Blanket
$25

Handmade baby quilt with dinosaur pattern by Ike and Abe's grandma. These make great baby shower gifts!
[54] Quilted Baby Blanket
$25

Handmade baby quilt by Ike and Abe's grandma. These make great baby shower gifts!
[55] Handmade Cinnamon Rolls #2
$35

IYKYK! One dozen of Jason's Organic GF cinnamon buns. They will be delivered to the school the Friday before Mother's Day. Pop them in the oven Mother's Day morning and you will win the day!
[56] North End Organic Nursery Succulent and gift card
$40

Succulent arrangement and $50 gift card to North End Organic Nursery
[57] A Way With Clay gift basket
$20

Gift basket with two handmade pieces, ceramic whale and coffee mug. Donated by A Way With Clay studio.
[58] 3D Printed "The Rock" snake figure
$15

A conversation starter and a toy! A unique 3D printed snake with the head of former Calgary Stampeder Dwayne "The Rock" Johnson
[59] 18" Porcelain Doll
$5

[60] Disney Villains Silver Heart Necklace
$10

[61] Fairy Queen Diamond Art
$5

Completed 'diamond art' piece, ready for display
[62] Gyro Shack vouchers
$30

(7) $10 gift vouchers for Gyro Shack, max one voucher per visit
[63] Dutch Bros gift card and hat
$15

$25 Dutch Bros gift card and branded hat
[64] Dutch Bros gift card and hat
$15

$25 Dutch Bros gift card and branded hat
[65] Dutch Bros gift card and hat
$15

$25 Dutch Bros gift card and branded hat
[66] Dutch Bros gift card and hat
$15

$25 Dutch Bros gift card and branded hat
[67] Folkloric World Fusion Dance
$60

Folkloric world fusion dance with master teacher, Akashic Moves! 2 months of lessons (8 classes) [$120 value] and sequin hip scarf.

