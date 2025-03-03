2025 Riata Roundup Sponsorship

Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement throughout the event venue
Onsite display and giveaway options
2 Box Seats
(16) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement throughout the event venue
Onsite display and giveaway options
2 Box Seats
(16) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Announcer Stand
$2,500
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement at the announcer stand
(8) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement at the announcer stand
(8) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Hospitality
$2,500
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement at the announcer stand
(8) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement at the announcer stand
(8) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Chute Sponsor
$2,000
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on chute gates
(8) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on chute gates
(8) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Alley Gate Sponsor
$2,000
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the alley gate
(6) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the alley gate
(6) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Event Sponsor
$1,500
Events Available: Saddle Bronc Riding, Bareback Riding, Steer Wrestling, Breakaway, Tie Down Roping, Mutton Bustin (SOLD), Team Roping, Barrel Racing, Bull Riding, Ranch Bronc Riding, Rodeo Queens, Clown Act, County Team Roping
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement in the rodeo arena
(6) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Events Available: Saddle Bronc Riding, Bareback Riding, Steer Wrestling, Breakaway, Tie Down Roping, Mutton Bustin (SOLD), Team Roping, Barrel Racing, Bull Riding, Ranch Bronc Riding, Rodeo Queens, Clown Act, County Team Roping
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement in the rodeo arena
(6) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Out Gate Sponsor
$1,500
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the out gate
(4) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the out gate
(4) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Header Box Sponsor
$1,500
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the header box gate
(4) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the header box gate
(4) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Heeler Box Sponsorship
$1,500
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the heeler box gate
(4) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the heeler box gate
(4) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Beverage Sponsor
$1,000
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement in Hospitality/VIP Area
(2) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement in Hospitality/VIP Area
(2) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Timed Event Let Out Gate Sponsor
$750
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the timed event let out gate
(2) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the timed event let out gate
(2) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Tractor Sponsor
$750
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the tractor
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement on the tractor
Recognition throughout the event
Arena Sponsor
$500
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement in the rodeo arena
(2) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement in the rodeo arena
(2) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Rodeo Queen Individual Sponsorship
$250
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement in the rodeo arena
(2) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event
Media inclusion (logo on digital platforms)
Banner placement in the rodeo arena
(2) VIP wristbands (Fri. & Sat., food and beverage included)
Recognition throughout the event