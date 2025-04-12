2025 River City Ball Silent Auction

River City Ball

Lot 1 - Citizen Gold Watch
Lot 1 - Citizen Gold Watch
$25

Starting bid

Citizens gold watch valued at $120 donated by Winfrey Rone Jewelers.
Lot 2 - Gift basket - two wooden baskets and MudPie Blanket
Lot 2 - Gift basket - two wooden baskets and MudPie Blanket
$20

Starting bid

Two wooden baskets and MudPie Blanket donated by Hartsville Pharmacy
Lot 3 - Heavenly Scents Gift Basket
Lot 3 - Heavenly Scents Gift Basket
$10

Starting bid

Dusk Dreams scent: Foaming hand soap, Shower oil, Fragrance oil, Room spray, Detergent, (2) wool dryer balls, Wooden scoop, Basket Donated by Heavenly Scents
Lot 4 - Kendra Scott Necklace and Earrings
Lot 4 - Kendra Scott Necklace and Earrings
$10

Starting bid

Alexandria drops with red illusion ($55 value) and Abbie herringbone necklace ($55 value). Donated by Kendra Scott
Lot 5 - TSC Bird Feeder
Lot 5 - TSC Bird Feeder
$10

Starting bid

Home Grown Cedar Seed Cake Feeder with fruit and nut seed cake. Donated by Tractor Supply
Lot 6 - Pola Light Teeth Whitening Kit
Lot 6 - Pola Light Teeth Whitening Kit
$10

Starting bid

Pola Light Teeth Whitening Kit Donated by Dr. Jon A Long
Lot 7 - Tennessee Legend Distillery Gift Basket
Lot 7 - Tennessee Legend Distillery Gift Basket
$10

Starting bid

Tennessee Legend Distillery, includes: Peppermint Mocha Moonshine soy candle, Moonshine coffee candle, Barrel Oak Sticks coconut & strawberry, Leather wrapped Flask, TN Legend Etched Shot glass, 2 TN Legend etched glasses, Sunglasses Donated by Tennessee Legend Distillery
Lot 8 - Montana West Concealed Carry Leather Purse
Lot 8 - Montana West Concealed Carry Leather Purse
$10

Starting bid

Montana West Concealed Carry Leather purse Donated by M1 Outdoors
Lot 9 - Fresh Baked Cake by Cakes by Adrienne
Lot 9 - Fresh Baked Cake by Cakes by Adrienne
$10

Starting bid

One freshly baked cake. THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES Donated by Cakes by Adrienne
Lot 10 - Wagyu Farms $250 Value Gift Certificate
Lot 10 - Wagyu Farms $250 Value Gift Certificate
$50

Starting bid

Wagyu Farms Gift Certificate for: 2 Wagyu Ribeye Steaks, 2 Wagyu New York Steaks, 4 lbs Wagyu Ground Beef, 1 Korean Short Ribs, 1 Wagyu Roast. Retail Value $250 Donated by Wagyu Farms
Lot 11 - XL Milwaukee Toughshell Heated Jacket Kit
Lot 11 - XL Milwaukee Toughshell Heated Jacket Kit
$10

Starting bid

XL Milwaukee Toughshell M12 Heated Toughshell Jacket Kit Donated by Cumberland Supply
Lot 12 - Lenny & Eva Charm Bracelet Set of 2
Lot 12 - Lenny & Eva Charm Bracelet Set of 2
$10

Starting bid

Two Lenny & Eva beaded bracelets with charms Donated by Lenny & Eva
Lot 13 - Car Wash Kit
Lot 13 - Car Wash Kit
$10

Starting bid

Car Wash Kit with bucket, bucket lid, car wash soap, interior cleaner, microfiber towel, tire sine, wash mitt, dirt trap car wash bucket filter. Donated by Carquest
Lot 14 - Demeters Common Gift Basket
Lot 14 - Demeters Common Gift Basket
$10

Starting bid

Demeters Common Basket containing: Charcoal tea tree organic soap, Salt blend for Seafood & Poultry, Sandstone bracelet, Carrot clip, Nashville hot sauce hot green, Swedish dish cloth Donated by Demeters Common
Lot 15 - Floral Candy Gift Basket
Lot 15 - Floral Candy Gift Basket
$10

Starting bid

Floral gift basket with Ferroro Rocher chocolates and flower seeds. If you're with us night of, this could make a great last minute Mother's Day Gift! Donated by The Candy Bar
Lot 16 - Rokabilly $100 Gift Certificate
Lot 16 - Rokabilly $100 Gift Certificate
$10

Starting bid

$100 Gift Certificate to Rokabilly Donated by Cumberland Athletic Club
Lot 17 - Three (3) Free Oil Changes
Lot 17 - Three (3) Free Oil Changes
$10

Starting bid

Three free oil changes Donated by Mid-South Auto Center Tire Pros
Lot 18 - Lissa's Nutrition $25 Gift Certificate
Lot 18 - Lissa's Nutrition $25 Gift Certificate
$10

Starting bid

$25 Gift Certificate to Lissa's Nutrition Donated by Lissa's Nutrition
Lot 19 - Soap Bahhs by Ashton Gift Basket
Lot 19 - Soap Bahhs by Ashton Gift Basket
$10

Starting bid

Soaps Bahhs by Ashton: Soap saver bag, (3) sample goat milk soaps, goat milk bath soak, Car oil diffuser & Charm Spray perfume Donated by Soap Bahhs by Ashton (Ashton Peters)
Lot 20 - Sunjoe Electric Pressure Washer
Lot 20 - Sunjoe Electric Pressure Washer
$10

Starting bid

13A Sunjoe Electric Pressure Washer with 2100 PSI Donated by Larry Woodard
Lot 21 - $50 Gift Certificate - Monogram Wreath Door Sash
Lot 21 - $50 Gift Certificate - Monogram Wreath Door Sash
$10

Starting bid

Linen & Lettering Embroidery $50 gift certificate for monogram wreath door sash Donated by Linen & Lettering Embroidery
Lot 22 - Nashville Predators Signed Print Filip Forsberg
Lot 22 - Nashville Predators Signed Print Filip Forsberg
$10

Starting bid

Signed action print of Nashville Preds Filip Forsberg Donated by Nashville Predators
Lot 23 - TN Vols 2024 Baseball Championship Wine Basket
Lot 23 - TN Vols 2024 Baseball Championship Wine Basket
$10

Starting bid

Tennessee Vols 2024 Baseball National Championship Wine Basket Donated by BDGR Excavation
Lot 24 - 10 Parthenon Tickets
Lot 24 - 10 Parthenon Tickets
$10

Starting bid

10 tickets to Nashville's own Parthenon. Donated by the Parthenon
Lot 25 - Sonic Gift Basket
Lot 25 - Sonic Gift Basket
$10

Starting bid

Sonic Basket containing: 2 aprons, Sonic pullover (Medium), 2 Sonic expandable water bottles, (3) $50 gift card = $150, Set of straws, 2 containers of peppermints, 3 Red Bull drinks, 4 Sonic Waters, 4 space holders for your vehicle, 2 Sonic stress balls, Pair of Sonic gloves, 4 bags of Sonic Ice, 2 Sonic headbands Donated by Sonic
Lot 26 - Burst Sonic Toothbrush and Floss
Lot 26 - Burst Sonic Toothbrush and Floss
$10

Starting bid

Burst Sonic Toothbrush and Floss Donated by Dr. Chris Bailey
Lot 27 - Zo Skin Health Set
Lot 27 - Zo Skin Health Set
$10

Starting bid

Zo Skin Health containing: Skin Brightening Sheet Masque, Exfoliating Polish, Complexion Renewal Pads, Gentle Cleanser Donated by Lumi Aesthetics
Lot 28 - Hair Care Bskt w/ Bio Ionic stylewinder & product
Lot 28 - Hair Care Bskt w/ Bio Ionic stylewinder & product
$50

Starting bid

Bio Ionic stylewinder, Kevin Murphy hair products: detox shampoo, beach texturizer, hairspray, hair treatment, Teleties, Satin Scrunchies, Hair clips, $50 Sephora Gift Card Donated by The Mane Collective - Rebecca Lancaster
Lot 29 - 1 hour Photography Session w/ Sarah Thackxton Photo
Lot 29 - 1 hour Photography Session w/ Sarah Thackxton Photo
$10

Starting bid

Full 1 hour session with Sarah Thackxton Photography Donated by Sarah Thackxton Photography
Lot 30 - Two BBQ Grill Propane Refills from Spar Gas
Lot 30 - Two BBQ Grill Propane Refills from Spar Gas
$10

Starting bid

Two BBQ Grill Propane Refills Donated by Spar Gas
Lot 32 - Petal & Grain Meats $50 Gift Certificate
Lot 32 - Petal & Grain Meats $50 Gift Certificate
$10

Starting bid

Petal & Grain Meats $50 Gift Certificate Donated by Petal & Grain Meats
Lot 33 - Deerly Blessed One Basic Photo Session Gift Cert
Lot 33 - Deerly Blessed One Basic Photo Session Gift Cert
$10

Starting bid

Deerly Blessed One Basic Photography Session Gift Certificate Donated by Deerly Blessed Photography
Lot 35 - Glass tumbler, 1 wk Brickhouse Barre Classes
Lot 35 - Glass tumbler, 1 wk Brickhouse Barre Classes
$10

Starting bid

Glass Crofton Strawberry tumbler, 1 week of free classes at Brickhouse Barre Donated by Brickhouse Barre
Lot 36 - Specialty Tea Package
Lot 36 - Specialty Tea Package
$10

Starting bid

For the Hot Tea Lover !!!! Shortbread cookies, Assortment of Teas, and four Lavender Honey Straws Donated by Public Square Marketplace
Lot 37 - Java Soks
Lot 37 - Java Soks
$10

Starting bid

Java Soks (1) small, (3) medium, (1) large for hot or iced beverages Donated by Sok It
Lot 38 - Norvell Tanning Package
Lot 38 - Norvell Tanning Package
$10

Starting bid

Norvell Glow System Step 3 shower cleanser, (2)Glow System Step 3 body butter, Glow System step 3 extending lotion, Glow System Step 1 Primer, Venetian Gradual self tanning mist, (2)Venetian Gradual self tanning mousse, Venetian Gradual self tanning lotion, (2) applicator mitts, Carry bag Donated by Sunless Inc.
Lot 39 - 427 Garage Shirt, Hat, Decal
Lot 39 - 427 Garage Shirt, Hat, Decal
$10

Starting bid

Shirt XXL, Hat, Decal Donated by 427 Garage
Lot 40 - 427 Garage Shirt, Hat, Decal
Lot 40 - 427 Garage Shirt, Hat, Decal
$10

Starting bid

Shirt XXL, Hat, Decal Donated by 427 Garage
Lot 43 - Two $20 Johnny's Barber Shop Gift Certificate
Lot 43 - Two $20 Johnny's Barber Shop Gift Certificate
$10

Starting bid

Two $20 Johnny's Barber Shop gift certificates Donated by Johnny's Barber Shop
Lot 44 - Two Seats to Futterwacken Dinner Club @Sacred Kitc
Lot 44 - Two Seats to Futterwacken Dinner Club @Sacred Kitc
$10

Starting bid

Two seats to a Futterwacken Dinner Club at Sacred Kitchen Donated by Sacred Kitchen with Sarah Caum
Lot 45 - Rokabilly Private Brunch for 10
Lot 45 - Rokabilly Private Brunch for 10
$10

Starting bid

Private brunch for 10 at Rokabilly Coffee Donated by Rokabilly Coffee
Lot 46 - Two $25 Rojas Gift Certificates
Lot 46 - Two $25 Rojas Gift Certificates
$10

Starting bid

Two $25 Rojas Gift Certificates Donated by Rojas Kitchen
Lot 48 - Halo Shirts
Lot 48 - Halo Shirts
$10

Starting bid

(2) shirts size L, (Shirts can be exchanged for any size in store) Donated by Halo
Lot 49 - #Holly's Gift Basket
Lot 49 - #Holly's Gift Basket
$10

Starting bid

Clean it Zero cleansing balm, Men’s Beard Oil, FHF body Oil, Pinch Me therapy dough, Mix-o-logie Soulful Sheer Amber, Mix-o-logie Soulful Sheer Amber lotion, Mix-o-logie Soulful Sheer Amber perfume roll-on, FHF Wine Down skin serum Donated by #Hollys
Lot 50 - Tangled Nest Jewelry set
Lot 50 - Tangled Nest Jewelry set
$10

Starting bid

Moon phase necklace, TN necklace, (2) earrings, Glass bowl Donated by Tangled Nest Jewelry
Lot 51 - Rokabilly Gift Basket
Lot 51 - Rokabilly Gift Basket
$10

Starting bid

Rokabilly Basket: Glass tumbler, Candle, Hat, Bag of beans, Shirt size large Donated by Robin C. Moore
Lot 52 - Doggie Gift Basket
Lot 52 - Doggie Gift Basket
$10

Starting bid

Dog Basket: Dog Jacket size L, Blue bow tie, Lion toy, (3) teeth cleaning ball toys, Duck Duck treats Donated by Dominique Hebert
Lot 53 - Garment Cleanser & Candles
Lot 53 - Garment Cleanser & Candles
$10

Starting bid

Garment Cleanser & Three Candles Donated by Fruit Tea Chicks
Lot 54 - Cumberland Cannabis Basket
Lot 54 - Cumberland Cannabis Basket
$10

Starting bid

Assortment of Delta 9 Gummies, three pre-rolls, Bags, T-Shirt size XL, Strawberry Cough pre-rolls (T-Shirt can be size-swapped in store with mention of River City Ball) Donated by Cumberland Cannabis
Lot 55 - Grade A Catering (4) Ready to go Meals
Lot 55 - Grade A Catering (4) Ready to go Meals
$10

Starting bid

(4) Ready to go Meals Donated by Grade A Catering
Lot 56 - Sam's Sports Grill $100 Gift Card
Lot 56 - Sam's Sports Grill $100 Gift Card
$10

Starting bid

$100 Gift Card to Sam's Sports Grill Donated by Sam's Sports Grill
Lot 57 - Sam's Sports Grill $100 Gift Card
Lot 57 - Sam's Sports Grill $100 Gift Card
$10

Starting bid

$100 Gift Card to Sam's Sports Grill Donated by Sam's Sports Grill
Lot 58 - Sperry's Restaurant $100 Gift Card
Lot 58 - Sperry's Restaurant $100 Gift Card
$10

Starting bid

Sperry's Restaurant $100 Gift Card Donated by Sperry's Restaurant
Lot 59 - Sperry's Restaurant $100 Gift Card
Lot 59 - Sperry's Restaurant $100 Gift Card
$10

Starting bid

Sperry's Restaurant $100 Gift Card Donated by Sperry's Restaurant
Lot 60 - $100 Farmer's Harvest Gift Card
Lot 60 - $100 Farmer's Harvest Gift Card
$10

Starting bid

$100 Farmer's Harvest Gift Card Donated by Farmer's Harvest
Lot 62 - 2 Golf Rounds @ Honky Tonk National incl cart
Lot 62 - 2 Golf Rounds @ Honky Tonk National incl cart
$10

Starting bid

2 rounds of golf including cart rental at honky Tonk National Donated by Honky Tonk National
Lot 63 - Floral bridge canvas
Lot 63 - Floral bridge canvas
$10

Starting bid

Floral bridge canvas Donated by DT McCalls
Lot 64 - Framed View of 1862 Nashville
Lot 64 - Framed View of 1862 Nashville
$10

Starting bid

Framed General View of 1862 Nashville Donated by Kim's Frame and Art
Lot 65 - Lake View by Van Martin
Lot 65 - Lake View by Van Martin
$10

Starting bid

Lake View by Van Martin Donated by CD "Digger" Poindexter
Lot 66 - Farther Away Lake View by Van Martin
Lot 66 - Farther Away Lake View by Van Martin
$10

Starting bid

Farther Away Lake View by Van Martin Donated by CD "Digger" Poindexter
Lot 67 - Yard and Flower Care kit
Lot 67 - Yard and Flower Care kit
$10

Starting bid

Sevin, Triple Super Phosphrus, Shake 'n Feed, Remuda, Gloves, 1 G Sprayer, Rose & Flower Care Donated by Smith County Farmer's Co-op
Lot 68 - Plexus & 2 BruMate Cups
Lot 68 - Plexus & 2 BruMate Cups
$10

Starting bid

2 BruMate cups, Plexus Sweet Tea Slim, Lemon Lime Hydrate, and Peach Mango Active Donated by Megan Milakovic Plexus
Lot 69 - Tyler Candle Gift Basket
Lot 69 - Tyler Candle Gift Basket
$10

Starting bid

Tyler candle, Tyler Glorious Wash, and Car Scent Donated by Smith County Drug Center
Lot 70 - Basically Bookish Gift Basket
Lot 70 - Basically Bookish Gift Basket
$10

Starting bid

Jar Bonet, Sticker packet, Candle warmer scents, Cup, Drink Coasters, Dehydrated Sourdough Starter, Twisted Love and Twisted Games books Donated by Basically Bookish
Lot 71 - Beach Trip Gift Basket: cooler, shirt, tumblr, towl
Lot 71 - Beach Trip Gift Basket: cooler, shirt, tumblr, towl
$10

Starting bid

Cooler, Small shirt, tumbler, Turkish beach towel, beverage sleeves, and car freshener Donated by Wildflower Nutrition
Lot 72 - Two pillows and tote bag from Stephanie McCaleb Int
Lot 72 - Two pillows and tote bag from Stephanie McCaleb Int
$10

Starting bid

Two pillows and tote bag Donated by Stephanie McCaleb Interiors
Lot 73 - $50 Gift Certificate to Poppies Boutique
Lot 73 - $50 Gift Certificate to Poppies Boutique
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate to Poppies Boutique Donated by Poppies Boutique
Lot 74 - Charcuterie board by Luisa Vargas
Lot 74 - Charcuterie board by Luisa Vargas
$10

Starting bid

Charcuterie board of value of $125. Donated by Luisa Vargas
Lot 75 - Two Tickets to Cumberland Cnty Theater
Lot 75 - Two Tickets to Cumberland Cnty Theater
$10

Starting bid

Two tickets to any Cumberland County Playhouse theater performance. Donated by Cumberland County Playhouse.
lot 76 - $25 Gourmet Gift Basket gift certificate
lot 76 - $25 Gourmet Gift Basket gift certificate
$10

Starting bid

$25 Gourmet Gift Basket gift certificate. Donated by Gourmet Gift Basket.
Lot 77 - Ruby Falls Family Pass, through December 2026
Lot 77 - Ruby Falls Family Pass, through December 2026
$10

Starting bid

Ruby Falls family pass, good through December 2026. Donated by Ruby Falls.
Lot 78 - Two General Admission tickets to Georgia Aquarium
Lot 78 - Two General Admission tickets to Georgia Aquarium
$5

Starting bid

Two general admission tickets to Georgia Aquarium, good through May 2026 Donated by Georgia Aquarium
Lot 79 - Whole Honey Baked ham, event night pickup
Lot 79 - Whole Honey Baked ham, event night pickup
$10

Starting bid

One whole honey baked ham, with pickup event night. Here is your Mother's Day meal, ready for you. THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES Donated by Honey Baked Ham Co - Lebanon
Lot 80 - $40 Demos Gift Cert & 1 Angelo's gelato
Lot 80 - $40 Demos Gift Cert & 1 Angelo's gelato
$10

Starting bid

$40 Demos' gift certificate and one gelato from Angelo's. Donated by Demos and Angelo's.
Lot 82 - Afternoon Tea Experience for 2 at The Lovely Find
Lot 82 - Afternoon Tea Experience for 2 at The Lovely Find
$10

Starting bid

The Lovely Find Full Afternoon Tea Experience for Two, Nov 2025. Donated by The Lovely Find.
Lot 83 - Keith Williams Drawing of Carthage United Methodist
Lot 83 - Keith Williams Drawing of Carthage United Methodist
$10

Starting bid

Framed Carthage United Methodist Church drawing by Keith Williams. Donated by Keith Williams
Lot 84 - Costco Annual Membership
Lot 84 - Costco Annual Membership
$10

Starting bid

Annual Costco membership. Donated by Bass & Bass.
Lot 85 - $50 Voucher to Great Room Escape
Lot 85 - $50 Voucher to Great Room Escape
$10

Starting bid

$50 Great Room Escape voucher. Donated by Great Room Escape.
Lot 86 - Two Nashville Shores 1 day pass for 2025
Lot 86 - Two Nashville Shores 1 day pass for 2025
$10

Starting bid

Two one-day passes to Nashville Shores, good for 2025. Donated by Nashville Shores.
Lot 87 - 4 person admission to Nashville Zoo
Lot 87 - 4 person admission to Nashville Zoo
$10

Starting bid

4 person admission to Nashville Zoo. Donated by Nashville Zoo.
Lot 88 - 4 Tickets to Taste of Goo Goo Class
Lot 88 - 4 Tickets to Taste of Goo Goo Class
$10

Starting bid

4 tickets to a Taste of Goo Goo Class. "It offers a hands-on chocolate-making experience. Participants can learn about the history of the Goo Goo Cluster, create their own custom Goo Goo candies, and take home an apron.
Lot 89 - 3 Climb Vouchers @ The Adventure Park, Nashville
Lot 89 - 3 Climb Vouchers @ The Adventure Park, Nashville
$10

Starting bid

3 Vouchers for Climb at The Adventure Park, Nashville
Lot 90 - Mickey D Swag Bag
Lot 90 - Mickey D Swag Bag
$10

Starting bid

Mickey D Swag Bag with Cozy Mickey D Blanket, McD Vanilla Scented Candle, Mickey D Water Bottle, "Mickey D" Kitchen Vacay : 5 Golden Small French Fries, 5 MCD Combo Meals, 5 Soft Baked Cookies, 5 McCafe Beverages, 5 Mickey D Delightful Desserts Donated by McDonalds - Funderburk
Lot 91 - Two Bluegrass Historic Granville Dinner Show Tix
Lot 91 - Two Bluegrass Historic Granville Dinner Show Tix
$10

Starting bid

Two Bluegrass Historic Granville Dinner Show Tickets, good through December 2025. Donated by Historic Granville
Lot 92 - 2 Granville Mayberry Outdoor Dinner Play Oct 3 or 4
Lot 92 - 2 Granville Mayberry Outdoor Dinner Play Oct 3 or 4
$10

Starting bid

Two Mayberry Outdoor Dinner Play Tickets - October 3 or 4, 2025 Donated by Historic Granville
Lot 93 - Four General Admission Tickets to Memphis Zoo
Lot 93 - Four General Admission Tickets to Memphis Zoo
$10

Starting bid

Four general admission tickets to Memphis Zoo, good through April 2026 Donated by Memphis Zoo.
Lot 94 - 4 Gen Admission Garden pass Memphis Botanic Garden
Lot 94 - 4 Gen Admission Garden pass Memphis Botanic Garden
$10

Starting bid

Four general admission passes to garden at Memphis Botanic Garden Donated by Memphis Botanic Garden
Lot 95 - Voucher for Whitts Barbecue Family Pack Meal
Lot 95 - Voucher for Whitts Barbecue Family Pack Meal
$10

Starting bid

Voucher for Whitts Barbecue Family Pack Meal. Donated by Whitts Barbecue
Lot 96 - Voucher for Whitts Barbecue Family Pack Meal
Lot 96 - Voucher for Whitts Barbecue Family Pack Meal
$10

Starting bid

Voucher for Whitts Barbecue Family Pack Meal. Donated by Whitts Barbecue.
Lot 97 - Tweed portable travel bag and on-holiday pouch
Lot 97 - Tweed portable travel bag and on-holiday pouch
$10

Starting bid

Tweed portable travel bag and on-holiday pouch. Donated by Friends in Stitches Gifts & Monogramming.
Lot 98 - Four Soaky Mountain Water Park Day Passes
Lot 98 - Four Soaky Mountain Water Park Day Passes
$10

Starting bid

Four Soaky Mountain Water Park Day Pass, good for 2025 season. Donated by Wilderness at the Smokies.
Lot 99 - 2 Tubing passes & 2 Rafting Passes - River Rat
Lot 99 - 2 Tubing passes & 2 Rafting Passes - River Rat
$10

Starting bid

Two River Rat tubing passes and two rafting passes. Donated by River Rat
Lot 100 - 4 MagiQuest Passes
Lot 100 - 4 MagiQuest Passes
$10

Starting bid

Four Combo Passes -18 holes of Pirate Golf, Odyssey Mirror Maze, 60 minutes of MagiQuest with four wands. Donated by MagiQuest.
Lot 101 - Jeep Tour - Three hour tour for two persons
Lot 101 - Jeep Tour - Three hour tour for two persons
$20

Starting bid

Three hour tour for two persons Donated by Pink Jeep Tours, Pigeon Forge
Lot 102 - Two, one-day admission ticket, 2025
Lot 102 - Two, one-day admission ticket, 2025
$10

Starting bid

Two, one-day admission ticket, 2025 Donated by Holiday World & Splashin Safari
Lot 103 - Admission passes for two guests
Lot 103 - Admission passes for two guests
$10

Starting bid

Admission passes for two guests Donated by Anakeesta, Gatlinburg
Lot 104 - One night stay in the Executive Queen Room
Lot 104 - One night stay in the Executive Queen Room
$10

Starting bid

One night stay in the Executive Queen Room with breakfast, May 2026 Donated by The Greystone Lodge on the River
Lot 105 - Two general admission tickets, good until May 2026
Lot 105 - Two general admission tickets, good until May 2026
$10

Starting bid

Two general admission tickets, good until May 2026 Donated by Wonderworks, Pigeon Forge
Lot 106 -Two general admission tickets, good unti May 2026
Lot 106 -Two general admission tickets, good unti May 2026
$10

Starting bid

Two general admission tickets, good until May 2026 Donated by Alcatraz East, Gatlinburg
Lot 107 - Five unlimited ride wristbands
Lot 107 - Five unlimited ride wristbands
$10

Starting bid

Five unlimited ride wristbands Donated by Speed Park Nascar, Sevierville
Lot 108 - Two unlimited ride wristband and ropes course
Lot 108 - Two unlimited ride wristband and ropes course
$10

Starting bid

Two unlimited ride wristband and ropes course Donated by The Island in Pigeon Forge
Lot 109 - Four rides on The Great Smoky Mountain Wheel
Lot 109 - Four rides on The Great Smoky Mountain Wheel
$10

Starting bid

Four rides on The Great Smoky Mountain Wheel Donated by The Island in Pigeon Forge
Lot 110 - Hour long in studio session with up to 5 people.
Lot 110 - Hour long in studio session with up to 5 people.
$50

Starting bid

Hour long in studio session with up to 5 people. Hand crafted 11x14" Imperial Portrait mounted to a canvas and coated with a high gloss lacquer. https://www.boulayfineartportraits.com Donated by Boulay Fine Art Portraiture
Lot 111 - Two Chef's Market Lunch or Dinner vouchers
Lot 111 - Two Chef's Market Lunch or Dinner vouchers
$10

Starting bid

Two Lunch or Dinner vouchers Donated by Chef's Market - Goodlettsville
Lot 112 - 2 Tickets to 3 Separate Nascar Events item
Lot 112 - 2 Tickets to 3 Separate Nascar Events item
Lot 112 - 2 Tickets to 3 Separate Nascar Events
$50

Starting bid

"May 30, 2025 - Nascar Truck Series, Two Friday Grandstand tickets, & May 31, 2025 - Nascar Xfinity Series, Two Saturday Grandstand tickets, & June 1, 2025 - Nascar Cup Series, Two Sunday Grandstand tickets" Donated by Nashville Super Speedway
Lot 113 - Blackstone Grill and Accesories
Lot 113 - Blackstone Grill and Accesories
$50

Starting bid

Blackstone Grill and Accesories Donated by the River City Ball Committee Members
Lot 114 - 20 person wine tasting
Lot 114 - 20 person wine tasting
$50

Starting bid

20 person wine tasting Donated by Total Wine & More, Nashville
Lot 115 - $50 Nick's Restaurant Gift Certificate
Lot 115 - $50 Nick's Restaurant Gift Certificate
$10

Starting bid

$50 Nick's Restaurant Gift Certificate Donated by Nick's Restaurant
Lot 116 - 2 Beaded bracelets
Lot 116 - 2 Beaded bracelets
$10

Starting bid

2 Beaded bracelets Donated by Enewton
Lot 117 - 3 Beaded bracelets
Lot 117 - 3 Beaded bracelets
$10

Starting bid

3 Beaded bracelets Donated by Enewton
Lot 118 - Book Lover Merch See description for more details.
Lot 118 - Book Lover Merch See description for more details.
$20

Starting bid

Book Lover Merch: Candle, Just A Little Crush minibook, bracelet, backpack, tumbler with straw, wireless headphones, books by Winter Willow from the Shame on You Series: The Deal for a Kiss, Cillian and Cat, Asher and Brianna, Graham and Maddie Donated by Author Willow Winters
Lot 119 - Two dozen kakepops (strawberry and vanilla)
Lot 119 - Two dozen kakepops (strawberry and vanilla)
$10

Starting bid

Two dozen kakepops (strawberry and vanilla). Pick up night of auction. THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES Donated by Kim's Kreations
Lot 120 - 3 Pallets of Sod (1620 Sq ft) from Taylor Sod Farm
Lot 120 - 3 Pallets of Sod (1620 Sq ft) from Taylor Sod Farm
$50

Starting bid

Gift Certificate for 3 pallets of Sod (1620 sq. ft) $600 value Donated by Taylor Sod Farm
Lot 121 - $100 KC Designs Gift Certificate
Lot 121 - $100 KC Designs Gift Certificate
$10

Starting bid

Gift Certificate for $100.00 Donated by KC Designs
Lot 122 - (2) CMA Fest tickets Jake Owens 2/Uber gift card
Lot 122 - (2) CMA Fest tickets Jake Owens 2/Uber gift card
$50

Starting bid

(2) CMA Fest tickets for Jake Owens with Uber gift card Donated by Birthright Title
Lot 123 - Brush Creek Farm Fresh Floral Bouquet - at Event
Lot 123 - Brush Creek Farm Fresh Floral Bouquet - at Event
$10

Starting bid

A freshly cut floral bouquet from Smith County's own Brush Creek Farm, to be picked up at event May 10. THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES Donated by Brush Creek Farm.
Lot 124 - Dozen Cupcakes made by 61 Cupcakes
Lot 124 - Dozen Cupcakes made by 61 Cupcakes
$10

Starting bid

One dozen cupcakes - Donated by 61 Cupcakes by Teresa Turner THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES
Lot 125 - Dozen Cupcakes made by 61 Cupcakes
Lot 125 - Dozen Cupcakes made by 61 Cupcakes
$10

Starting bid

One dozen cupcakes - Donated by 61 Cupcakes by Teresa Turner THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES
Lot 126 - Fresh Floral Arrangement from G & L Garden Center
Lot 126 - Fresh Floral Arrangement from G & L Garden Center
$10

Starting bid

Fresh Floral Arrangement donated by G & L Garden Center in Hartsville THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES
Lot 127 - Gone Fishing Metal Sign From Gibbs Welding
Lot 127 - Gone Fishing Metal Sign From Gibbs Welding
$10

Starting bid

Gone Fishing Metal Sign From Gibbs Welding
Lot 128 - $100 BHS Angus Farms Gift Certificate
Lot 128 - $100 BHS Angus Farms Gift Certificate
$100

Starting bid

$100 BHS Angus Farms Gift Certificate. Donated by BHS Angus Farms
Lot 129 - $100 BHS Angus Farms Gift Certificate
Lot 129 - $100 BHS Angus Farms Gift Certificate
$10

Starting bid

$100 BHS Angus Farms Gift Certificate. Donated by BHS Angus Farms
Lot 130 - $100 Kroger Gift Card
Lot 130 - $100 Kroger Gift Card
$10

Starting bid

$100 Kroger Gift Card donated by Kroger
Lot 131 - 2024 Savannah Banana large shirt, sticker, koozie
Lot 131 - 2024 Savannah Banana large shirt, sticker, koozie
$10

Starting bid

2024 collectible Savannah Banana large shirt, Sticker, koozie. Donated by Savannah Bananas
Lot 132 - Calvin Klein Purse with adjustable strap
Lot 132 - Calvin Klein Purse with adjustable strap
$10

Starting bid

Calvin Klein Purse with adjustable strap for wearing options. Donated by Lauren Lafever-Flatt, Realtor RE/MAX Carriage House Mount Juliet
Lot 133 - Mary Kay Basket and $40 gift certificate
Lot 133 - Mary Kay Basket and $40 gift certificate
$10

Starting bid

Mary Kay Basket and $40 gift certificate. Donated by Amy Kirby Mary Kay Consultant
Lot 134 - Gardening Basket
Lot 134 - Gardening Basket
$10

Starting bid

Gardening Basket (hat, gloves, garden ornaments, seeds, and tools) Donated by Samantha Kirby & Savannah Lish - Discover Realty & Auction Mother's Day gift!
Lot 135 - Gold tray, gold scoop and candle from Buckeye Drug
Lot 135 - Gold tray, gold scoop and candle from Buckeye Drug
$10

Starting bid

Gold tray, gold scoop and candle. Donated by Buckeye Drugs
Lot 136 -East Nashville Beerworks 4 pack, $50 gift card
Lot 136 -East Nashville Beerworks 4 pack, $50 gift card
$10

Starting bid

Honey Blonde Ale 4 pack, shirt, stickers, $50 gift card and pint glass. Donated by East Nashville Beerworks
Lot 137 - Jesse Peters The Bearded Baker item
Lot 137 - Jesse Peters The Bearded Baker item
$10

Starting bid

Donated by Jesse Peters The Bearded Baker THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES
Lot 138 - FarmHer Bakes Fresh Baked Cake - Pick up at Event
Lot 138 - FarmHer Bakes Fresh Baked Cake - Pick up at Event
$10

Starting bid

Fresh Baked Cake - Pick up at Event. Donated by FarmHer Bakes THIS ITEM SHOULD ONLY BE BID ON BY NIGHT OF ATTENDEES Chocolate cake, peanut butter buttercream, Reese's cups cut up in between the layers of cake, then whole Reese's cups around the top!
Lot 139 - International Designs Assorted Hair Care Products
Lot 139 - International Designs Assorted Hair Care Products
$10

Starting bid

Assorted Hair Care Products: Hairspray, shampoo, root cleanser, shine rinse lamellar treatment
Lot 140 - $50 Visa Gift Card
Lot 140 - $50 Visa Gift Card
$10

Starting bid

$50 Visa Gift Card donated by Branden Bellar
Lot 141 - $50 Visa Gift Card
Lot 141 - $50 Visa Gift Card
$10

Starting bid

$50 Visa Gift Card donated by Branden Bellar
Lot 142 - $50 Visa Gift Card
Lot 142 - $50 Visa Gift Card
$10

Starting bid

$50 Visa Gift Card donated by Branden Bellar
Lot 143 - $50 Visa Gift Card
$10

Starting bid

$50 Visa Gift Card donated by Branden Bellar
Lot 144 - $50 Visa Gift Card
Lot 144 - $50 Visa Gift Card
$10

Starting bid

$50 Visa Gift Card donated by Branden Bellar
Lot 145 - 5' x 5' University of TN pop up canopy, Yeti Coole
Lot 145 - 5' x 5' University of TN pop up canopy, Yeti Coole
$10

Starting bid

5' x 5' University of Tennessee pop up canopy, Coors Light Yeti cooler donated by Cherokee Distributing
Lot 146 - 2 bottles of wine, bottle opener, glasses basket
Lot 146 - 2 bottles of wine, bottle opener, glasses basket
$10

Starting bid

2 bottles of wine, bottle opener, glasses basket donated by Cedar City Title
Lot 147 - 12 foot palmetto tree
Lot 147 - 12 foot palmetto tree
$10

Starting bid

12 foot palmetto tree donated by Smith County Animal Clinic. This one is for the Big Dogs!
Lot 34 - 2L Hydration Reservoir
$25

Starting bid

2L Hydration Reservoir Bleeding Control Emergency First Aid with CAT & QuikClot Emergency Hydration Pack. Donated by LA Police Gear

