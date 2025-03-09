2025 Salt City Roller Derby Season Ticket Package

2025 Game dates:
5/4: Home Opener home teams Riggies vs Spuds
6/28: Doubleheader with home teams followed by Team New York Open Gender vs Team Divergence
7/19: SCRD travel team vs TBD followed by beginner scrimmage
9/13: Home team bout
All games take place at Fulton Community Ice Arena. Doors at 3, first whistle at 4.
