அரிசோனா தமிழ்ச் சங்கம் - சரவெடி 2025 - Saravedi

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About this event
Phoenix, AZ 85021, USA
Saravedi 2025 General Admission Only. Valid Membership ID / Arizona Tamil School Student ID required.
If your child(ren) is enrolled in Tamil school, you are an AZTS member and eligible to purchase AZTS member tickets.
Saravedi 2025 General admission only. (Non Member)
To become a AZTS member: https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/1cc7edc7-5e5a-41ef-9670-7f506dc54bed
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