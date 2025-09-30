Arizona Tamil Sangam

Hosted by

Arizona Tamil Sangam

About this event

அரிசோனா தமிழ்ச் சங்கம் - சரவெடி 2025 - Saravedi

2217 W Glendale Ave

Phoenix, AZ 85021, USA

Saravedi 2025 - AZTS Member
$8

Saravedi 2025 General Admission Only. Valid Membership ID / Arizona Tamil School Student ID required.

If your child(ren) is enrolled in Tamil school, you are an AZTS member and eligible to purchase AZTS member tickets.

Saravedi 2025 - General admission (Non Member)
$15

Saravedi 2025 General admission only. (Non Member)


To become a AZTS member: https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/1cc7edc7-5e5a-41ef-9670-7f506dc54bed

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