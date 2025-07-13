2025 Scholarship Fundraising Soirée

1010 Frederick Rd

Catonsville, MD 21228, USA

Table Purchase
$600
(includes a table for 8 guest)

Proceeds go toward the Shepherd E. Solomon Scholarship Fund.

Smooth Sponsorship Package
$200
  • Logo placement at the event and on event materials (Logo Wall)
  • Shout-out during the program
  • Giveaway a one marketing item to all attendee's
  • 1 Complimentary Ticket

Suave Sponsorship Package
$400
  • Logo placement at the event and on event materials (Logo Wall)
  • Verbal recognition/shout-out during the program
  • Gift Bag placement (swag bags at the event)
  • Promotional post to appear on our Instagram page once 1 week before the event
  • 2 Complimentary Tickets

Debonair Sponsorship Package
$600
  • Logo placement at the event and on event materials (Logo Wall)
  • Verbal recognition/shout-out during the program
  • Logo with video (limited to under 25 seconds) played during power point presentation showcasing your services and/or products throughout the duration of the event
  • Promotional post to appear on our Instagram page once a week for three weeks up to the day of the event
  • Gift Bag placement (swag bags at the event)
  • Table display of services and/or products in premium location during event
  • Promotion on all our social media channels
  • Access to Soiree attendee's email list*
  • 4 Complimentary Tickets

