2025 SCHOOL FUNDRAISER//RECAUDACIÓN DE FONDOS ESCOLAR

Hosted by
About this event
Includes spaghetti dinner, 1 non-alcoholic beverage, and 8 Bingo Cards/incluye cena de espagueti, bebida sin alcohol, y 8 tarjetas de bingo
Includes spaghetti dinner, 1 non-alcoholic beverage, and 8 Bingo Cards/incluye cena de espagueti, bebida sin alcohol, y 8 tarjetas de bingo
Includes spaghetti dinner and 1 non-alcoholic beverage,/incluye cena de espagueti y bebida sin alcohol,
Includes spaghetti dinner, 1 non-alcoholic beverage, and 8 Bingo Cards/incluye cena de espagueti, bebida sin alcohol, y 8 tarjetas de bingo
Your ticket will include a second ticket at no extra charge that will be available for you at registration. / Su entrada incluirá una segunda entrada sin coste adicional que estará a su disposición en la mesa de inscripción.
Includes spaghetti dinner, 1 non-alcoholic beverage, and 8 Bingo Cards/incluye cena de espagueti, bebida sin alcohol, y 8 tarjetas de bingo
Includes spaghetti dinner, 1 non-alcoholic beverage, and 8 Bingo Cards/incluye cena de espagueti, bebida sin alcohol, y 8 tarjetas de bingo
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!