Boulder County Roller Derby

Hosted by

Boulder County Roller Derby

About this event

Add a donation for Boulder County Roller Derby

$

Sales closed

2025 Season Pass Ticket

Boulder County

CO 80501, USA

SEASON TICKET April-September
$92
INCLUDES: April 12, 2025 (JUNIORS ROUND ROBIN & ADULT HOME TEAM BOUTS ), June 28, 2025 (JUNIORS & HOME TEAMS PRIDE BOUTS), August 30-31, 2025 (A-LEVEL TOURNAMENT), September 20-21 (BEAST BRAWL TOURNAMENT, B Level Tournament & HT Champs)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!