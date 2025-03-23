form_archived

2025 Senior Bond/Nonbond Membership

$

Primary Bondholder Early Bird Senior item
Primary Bondholder Early Bird Senior
$292
Primary Bondholder +1 Early Bird Senior
$317
Primary Bondholder +2 Early Bird Senior
$372
Prmary Bondholder +3 Early Bird Senior
$427
Primary Bondholder+4 Early Bird Senior
$482
Primary Bondholder+5 Early Bird Senior
$537
Primary Bondholder+6 Early Bird Senior
$592
Early Nonbondholder Primary Senior
$362
Early Nonbondholder Primary+1
$417
Early Nonbondholder Primary+2
$472
Early Nonbondholder Primary+3
$527
Early Nonbondholder Primary+4
$582
Early Nonbondholder Primary+5
$637
Early Nonbondholder Primary+6
$692
Additional Member
$55
for memberships beyond primary +6
Babysitter
$75
Babysitter Fee

