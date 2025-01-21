Hosted by
Southeastern Pennsylvania Area Black Nurse Association Inc
2025 SEPABNA Hats at High Tea Raffle Baskets and 50/50 Raffle
Chance of winning! Wine Basket(3 for $5)
$5
This includes 3 tickets
Add
Chance of winning! Wine Basket (7 for $10)
$10
This includes 7 tickets
Add
Chance of winning! Wine Basket ( Your arms length)
$20
Add
Chance of winning! Travel Basket (3 for $5)
$5
Add
Chance of winning! Travel Basket (7 for $10)
$10
This includes 7 tickets
Add
Chance of winning! Travel Basket (Your arms length)
$20
Add
Chance of winning! Movie Basket (3 for $5)
$5
This includes 3 tickets
Add
Chance of winning! Movie Basket (7 for $10)
$10
This includes 7 tickets
Add
Chance of winning! Movie Basket (Your arms length)
$20
Add
50/50 Split (3 for $5)
$5
This includes 3 tickets
Add
50/50 Split (7 for $10)
$10
This includes 7 tickets
Add
50/50 Split (Your arms length)
$20
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue