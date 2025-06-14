2025 Sodbusters

COMPLIMENTARY DINNERS FOR 20 PEOPLE, 40 DRINK TOKENS, VIP PARKING, BANNER AND PROMINENT SIGNAGE AT SODBUSTERS, LOGO PROMINENTLY DISPLAYED ON THE BIG SCREEN IN ROTATION, APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT, SOCIAL MEDIA THANK YOU'S AND RECOGNITION LEADING UP TO SODBUSTERS, AND MULTIPLE ANNOUNCEMENTS OF YOUR COMPANY AS A SPONSOR WILL BE MADE AT SODBUSTERS
COMPLIMENTARY DINNERS FOR 20 PEOPLE, 40 DRINK TOKENS, VIP PARKING, BANNER AND PROMINENT SIGNAGE AT SODBUSTERS, LOGO PROMINENTLY DISPLAYED ON THE BIG SCREEN IN ROTATION, APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT, SOCIAL MEDIA THANK YOU'S AND RECOGNITION LEADING UP TO SODBUSTERS, AND MULTIPLE ANNOUNCEMENTS OF YOUR COMPANY AS A SPONSOR WILL BE MADE AT SODBUSTERS
Team Roper Sponsorship
$2,500
groupTicketCaption
COMPLIMENTARY DINNERS FOR 10 PEOPLE, 20 DRINK TOKENS, VIP PARKING, LOGO PROMINENTLY DISPLAYED ON THE BIG SCREEN IN ROTATION AT SODBUSTERS AND ON SPONSOR THANK YOU SIGNAGE, APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT WITH YOUR COMPANY NAME, SOCIAL MEDIA THANK YOU'S AND RECOGNITION LEADING UP TO SODBUSTERS, AND MULTIPLE ANNOUNCEMENTS OF YOUR COMPANY AS A SPONSOR WILL BE MADE AT SODBUSTERS
COMPLIMENTARY DINNERS FOR 10 PEOPLE, 20 DRINK TOKENS, VIP PARKING, LOGO PROMINENTLY DISPLAYED ON THE BIG SCREEN IN ROTATION AT SODBUSTERS AND ON SPONSOR THANK YOU SIGNAGE, APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT WITH YOUR COMPANY NAME, SOCIAL MEDIA THANK YOU'S AND RECOGNITION LEADING UP TO SODBUSTERS, AND MULTIPLE ANNOUNCEMENTS OF YOUR COMPANY AS A SPONSOR WILL BE MADE AT SODBUSTERS
Mutton Bustin' Sponsorship
$1,500
groupTicketCaption
COMPLIMENTARY DINNERS FOR 10 PEOPLE, 20 DRINK TOKENS, VIP PARKING, LOGO DISPLAYED ON THE BIG SCREEN IN ROTATION AT SODBUSTERS, APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT WITH YOUR COMPANY NAME, SOCIAL MEDIA THANK YOU'S AND RECOGNITION LEADING UP TO SODBUSTERS, AND ANNOUNCEMENT OF YOUR COMPANY AS A SPONSOR WILL BE MADE AT SODBUSTERS
COMPLIMENTARY DINNERS FOR 10 PEOPLE, 20 DRINK TOKENS, VIP PARKING, LOGO DISPLAYED ON THE BIG SCREEN IN ROTATION AT SODBUSTERS, APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT WITH YOUR COMPANY NAME, SOCIAL MEDIA THANK YOU'S AND RECOGNITION LEADING UP TO SODBUSTERS, AND ANNOUNCEMENT OF YOUR COMPANY AS A SPONSOR WILL BE MADE AT SODBUSTERS
Bronc Rider Sponsorship
$800
groupTicketCaption
COMPLIMENTARY DINNER FOR 5 PEOPLE, 10 DRINK TOKENS, VIP PARKING, LOGO DISPLAYED ON THE BIG SCREEN IN ROTATION AT SODBUSTERS AND APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT WITH YOUR COMPANY NAME
COMPLIMENTARY DINNER FOR 5 PEOPLE, 10 DRINK TOKENS, VIP PARKING, LOGO DISPLAYED ON THE BIG SCREEN IN ROTATION AT SODBUSTERS AND APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT WITH YOUR COMPANY NAME
Steer Wrestler Sponsorship
$200
APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT WITH YOUR COMPANY NAME. THIS SPONSORSHIP DOES NOT INCLUDE TICKETS TO THE EVENT.
APPEAL DEMOCRAT ADVERTISEMENT WITH YOUR COMPANY NAME. THIS SPONSORSHIP DOES NOT INCLUDE TICKETS TO THE EVENT.
Table for 10
$1,000
groupTicketCaption
This ticket is for those who want to have a reserved table for 10 for dinner and dancing, but are not interested in sponsorship opportunities.
This ticket is for those who want to have a reserved table for 10 for dinner and dancing, but are not interested in sponsorship opportunities.
General Admission
$100
Individual dinner and dancing tickets. Open seating (unreserved).
Individual dinner and dancing tickets. Open seating (unreserved).