Guthrie Volleyball Booster Club
2025 Sponsorships
Spike Level
$300
Includes: Logo on team picture banner and business name on player gameday shirts
Set Level
$200
Includes: Company name listed on team banner and business name on player gameday shirts
Dig Level
$100
Includes: Business name on player gameday shirts
