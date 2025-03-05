Jaya Hanuman Temple & Cultural Center
2025 Sri Rama Navami
Jaya Hanuman Temple and Cultural Center
655 156th Ave SE Suite 100, Bellevue, WA 98007, USA
Sita Rama Kalyanam Platinum Sponsorship
$1,516
1. 3 Sq. Ft Bhoomi Daan (Land Donation) for the New Jaya Hanuman Temple 2. Kalyana Bhojanam - Banana Leaf Bhojanam for 7 People during the event
Sita Rama Kalyanam Gold Sponsorship
$1,016
1. 2 Sq. Ft Bhoomi Daan (Land Donation) for the New Jaya Hanuman Temple 3. Kalyana Bhojanam - Banana Leaf Bhojanam for 5 People during the event
Sita Rama Kalyanam Silver Sponsorship
$516
1. 1 Sq. Ft Bhoomi Daan (Land Donation) for the New Jaya Hanuman Temple 3. Kalyana Bhojanam - Banana Leaf Bhojanam for 4 People during the event
Bride and Groom Sponsorship Tier 1
$251
1. Sponsorship for the bride and groom at Sita Rama Kalyanam 2. Kalyana bhojanam for 3 people
Bride and Groom Sponsorship Tier 2
$151
1. Sponsorship for the bride and groom at Sita Rama Kalyanam 2. Kalyana bhojanam for 2 people
Annadanam (Food Donation)
$221
Annadhanam
Kalyana Bhojanam - Batch 1 - 12:30PM
$21
First batch of Kalyana Bhojanam for 100 devotees
Kalyana Bhojanam - Batch 2 - 1:30PM
$21
Second batch of Kalyana Bhojanam for 100 devotees
Kalyana Bhojanam - Batch 3 - 2:30PM
$21
Third batch of Kalyana Bhojanam for 100 devotees
Archana
$21
